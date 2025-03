Arriva il nuovo Ballando con le Stelle: Zazzaroni fa uno spoiler sulla giuria

In vista della nuova edizione di Ballando con le Stelle in Primavera, Ivan Zazzaroni ha anticipato qualche curiosità sulla giuria.

In attesa di conoscere tutti i dettagli del cast della prossima edizione invernale di Ballando con le Stelle, sono arrivate conferme per lo spin off della trasmissione che dovrebbe andare in onda a maggio. A dare qualche dettaglio è stato Ivan Zazzaroni, intervenuto in tv nel programma ‘Tango’ con Luisella Costamagna su Rai 2.

Ballando con le Stelle: la nuova edizione primaverile

Sebbene non vi siano state ancora delle conferme ufficiali, pare proprio che in Primavera andrà in onda una sorta di nuovo Ballando con le Stelle. Uno spin off della trasmissione di successo con Milly Carlucci che dovrebbe durare solamente poche puntate. Sulla questione ci sono state diverse indiscrezioni in parte confermate in queste ore.

Ballando Con Le Stelle – www.donnaglamour.it

Dalle informazioni trapelate, pare che prossimamente possa andare in onda con uno spin off di poche puntate in primavera di Ballando, che tornerà sul piccolo schermo ben lontano dalla sua tradizionale cornice autunnale. Si tratterà di un programma della durata di circa quattro puntate, in onda al venerdì sera su Rai 1 a partire dal 9 al 30 maggio 2025.

Ivan Zazzaroni, spoiler sulla giuria

Come detto, sebbene non vi siano state conferme ufficiali, qualche indizio positivo in questa ottica è arrivato da Ivan Zazzaroni che a ‘Tango’, trasmissione di Rai 2 con Luisella Costamagna, ha di fatto dato qualche spoiler. In particolare per quanto concerne la giuria. Zazza, parlando di Guillermo Mariotto, infatti, si è lasciato andare ad una dichiarazione importante: “Ti immagini Milly che cambia?“, le parole riprese da Fanpage. Insomma, stando a Zazzaroni, con lui dovrebbero essere confermati tutti in toto: Lucarelli, Smith, Canino e anche Mariotto dopo le polemiche della passata stagione. Staremo a vedere se sarà effettivamente così.