Elisabetta Canalis, “viaggio segreto” in Italia: svelato il motivo

Retroscena legato ad Elisabetta Canalis. L’ex Velina sarebbe tornata a Milano in gran segreto: un viaggio importante per una ragione altrettanto di rilievo.

Ha da poco ricevuto una particolare frecciatina da una sua ex “collega”. Adesso Elisabetta Canalis è tornata a far parlare di sé per un cambiamento molto importante nella sua carriera. Pare, infatti, che l’ex Velina abbia fatto un “viaggio segreto” per ragioni professionali che presto potrebbero essere ufficializzate.

Elisabetta Canalis, il “viaggio segreto”

Ci sarebbero novità per il futuro lavorativo di Elisabetta Canalis. Pare, infatti, che la ex Velina sia tornata in Italia, anche se solo per poche ore. La notizia arriva direttamente da Dagospia, che con il suo consueto tono pungente ha rivelato che la famosa modella e volto tv sarebbe rientrata a Milano in gran segreto per un esclusivo shooting fotografico, ripartendo subito dopo per gli Stati Uniti, dove ormai vive stabilmente.

Dietro la viaggio della bellissima Elisabetta, come detto, ci sarebbero ragioni lavorative. Secondo quanto riportato dal noto sito, la Canalis avrebbe detto addio a Intimissimi, il brand con cui ha collaborato per anni. La showgirl sarda, però, non avrebbe intenzione di abbandonare il mondo della lingerie. Anzi.

Il cambiamento importante

Come sottolineato sempre da Dagospia, infatti, per la Canalis sarebbe già pronto un altro impegno. Le voci di corridoio parlano di un nuovo e importante accordo con un marchio internazionale di intimo, che la vedrebbe presto protagonista di una campagna globale. La donna, da sempre simbolo di bellezza e sensualità, continua a far parlare di sé e a conquistare brand di prestigio, dimostrando di essere ancora una delle icone italiane più amate nel mondo della moda e dello spettacolo.

Attualmente, va detto, tutto è avvolto nel mistero: nessuna dichiarazione ufficiale da parte della diretta interessata, né dettagli sul brand per cui avrebbe posato. Ma una cosa sembra essere certa: molto presto vedremo Elisabetta in una nuova veste, più affascinante e sensuale che mai. Da capire con quale marchio di intimo…