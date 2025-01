“Si parla troppo di lui”: Costanza Caracciolo, frecciatina alla Canalis

Ospite a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, Costanza Caracciolo ha parlato di tantissimi argomenti non risparmiando una frecciatina…

Intervenuta come ospite nel salotto di Caterina Balivo de ‘La Volta Buona’, l’ex Velina Costanza Caracciolo ha avuto modo di affrontare tantissimi argomenti legati alla sua vita privata e professionale. Non sono mancati passaggi molto delicati come quello dell’aborto ma anche una sorta di frecciatina indirizzata, forse, ad Elisabetta Canalis…

Costanza Caracciolo, il racconto dell’aborto

L’intervista di Costanza Caracciolo a ‘La Volta Buona’ è stata davvero a 360°. La donna si è raccontata con passaggi piuttosto intimi compreso quello dell’aborto. L’ex Velina e Bobo Vieri, infatti, prima di avere le due bellissime figlie, hanno perso un bebè.

Costanza Caracciolo

“Al terzo mese di gravidanza ho perso il mio bambino“, ha raccontato la Caracciolo. “Il dolore per la prima gravidanza andata male. Le tempistiche non sono state rispettate. Il giorno in cui è uscita la notizia, io ho scoperto di aver perso mio figlio. È stato brutto e drammatico”.

La donna ha ribadito la grande tristezza per il momento e non ha nascosto che, alle volte, ancora oggi ci pensa: “Un dolore che ho messo da parte, ma è sempre lì. È giusto parlarne e sdoganare. Molte donne hanno vissuto questo momento, bisognerebbe parlarne di più”.

Frecciata a Elisabetta Canalis?

Parlando di Bobo Vieri, padre dei suoi figli, la Caracciolo non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad un piccolo sfogo, un vero e proprio sassolino che, evidentemente, doveva togliersi dalle scarpe.

In questo senso, l’ex Velina è sembrata fare riferimento ad Elisabetta Canalis che, va detto, non è mai stata citata apertamente, che di recente aveva parlato dell’ex giocatore, sua ex fiamma.

“Bobo è sempre un argomento interessante di cui parlare, se esce una parte di lui che non riconosco, mi dà fastidio… il passato è il passato”, ha detto la bella Costanza nel salotto di Rai 1.

“Io gelosa del suo passato? Sarei stupida ad esserlo, però penso che si potrebbe a volte glissare sulle risposte, non fare per forza il nome di Bobo Vieri”, ha rincarato la dose la donna.