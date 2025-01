Maria Rosaria Boccia è incinta? Spuntano le foto inaspettate sul settimanale Oggi: “Chi è il padre?”, tutti gli interrogativi.

Sono trascorsi solamente pochi mesi da quello che diventato noto come il “caso Boccia-Sangiuliano“, e adesso è arrivato un nuovo colpo di scena: Maria Rosaria Boccia sarebbe in dolce attesa. A sganciare la bomba è stato il settimanale Oggi che ha pubblicato alcuni scatti della donna mentre mostra con fierezza il suo pancino.

Ma chi sarebbe il padre del bebè in arrivo? Scopriamo tutti i dettagli dell’intricata vicenda e dell’ultimo inaspettato colpo di scena.

Maria Teresa Boccia: le foto inaspettate pubblicate da Oggi

Il settimanale Oggi ha colto tutti di sorpresa pubblicando in copertina le foto che ritraggono Maria Teresa Boccia con un pancino sospetto. Le foto, condivide anche dall’Ansa, hanno fatto rapidamente il giro del web.

Maria Rosaria Boccia incinta? Le foto scoop su Oggi. "Non commento 'notizie' attinenti esclusivamente alla mia sfera personale", risponde l'imprenditrice protagonista dello scandalo che ha portato alle dimissioni dell'ex ministro della Cultura Sangiuliano #ANSA… pic.twitter.com/c9F3Gpobqz — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) January 22, 2025

La rivista titola: “Nuovo colpo di scena: È incinta? Chi è il papà?“.

Secondo un ginecologo consultato da Oggi, le immagini suggerirebbero una gravidanza di circa sei mesi, il che farebbe risalire il presunto concepimento ai primi di luglio. Tuttavia, Boccia, interpellata dal settimanale, ha rifiutato di commentare, affermando: “La pregherei gentilmente di non farmi commentare notizie attinenti esclusivamente alla mia sfera personale“.

La risposta sui social di Maria Rosaria Boccia

Dopo l’uscita del numero di Oggi, Maria Rosaria Boccia ha pubblicato un lungo sfogo sui propri profili social, accusando i media di violare la sua privacy. Nel post, Boccia ha sottolineato come il suo nome e la sua storia siano spesso strumentalizzati, dichiarando: “Mi sono stancata di essere il parafulmine di altri […] Per quale motivo la mia sfera personale non deve essere più mia e l’intimità perpetuamente violata?“.

L’attrice ha inoltre minacciato di rivelare informazioni riservate qualora le continue speculazioni non dovessero cessare.