“Fare l’amore? Sopravvalutato”: siparietto in diretta tra Diletta Leotta e Camilla Ghini

Camilla Ghini, figlia del noto attore e regista Massimo, e il siparietto in radio con Diletta Leotta. L’argomento è stato.. scottante.

Uno dei segreti del successo, anche in Radio, di Diletta Leotta è l’essere sempre se stessa. In questo caso, anche troppo… La bella conduttrice, insieme al collega Daniele Battaglia, durante la trasmissione ‘105 Take Away’ si è resa protagonista di un siparietto piuttosto infuocato insieme a Camilla Ghini, figlia del noto attore e regista Massimo.

Diletta Leotta e Camilla Ghini: il siparietto in radio

Divertimenti e frizzantezza su Radio 105 durante ‘105 Take Away’. Protagonisti, come detto, Diletta Leotta, Daniele Battaglia e Camilla Ghini, figlia del noto attore e regista, Massimo.

In un momento di domande e risposte, la Ghini è stata stuzzicata dalla Leotta dando vita ad un siparietto davvero curioso.

“Ma nel week end inciuci, inciucetti?”, ha domandato in modo malizioso la Leotta. A quel punto la Ghini ha replicato: “Mi hanno portato via la macchina”.

La bella Diletta, però, ha fatto capire che volesse avere un altro tipo di risposta su un altro tipo di argomento: “No, ma cose più… ‘hot'”, ha rincarato la dose la Leotta con un pizzico di ironia.

A quel punto anche Daniele Battaglia ha voluto dire la sua andando al sodo: “Hai fatto l’amore?”. La Ghini, dal canto suo, ha quindi replicato: “No. A parte che questo amore è sopravvalutato. Posso dire? Fare l’amore, l’atto sessuale è un po’ sopravvalutato. Nel senso… così. Meno. Nel 2025 meno”.

“Vuoi farci capire che vuoi diventare un po’ casta e pura? Non ti interessa più?”, ha domandato la Leotta ancora con la Ghini che ha solamente ribadito che, secondo lei, il se**o è sopravvalutato.

Il video e le reazioni

Il simpatico siparietto andato in scena ha generato grande ilarità tra i tre protagonista ma anche diverse reazioni nei telespettatori e in coloro che hanno poi visionato la clip video dal profilo ufficiale della Radio. “Io vi adoro, simpaticissimi tutti”, ha detto la maggior parte dei seguaci.

“Beh, però, l’amore è l’amore. Non ci credo che per loro è sopravvalutato”, ha detto uno. “Non si gode quando non si è coinvolti con la testa, per il resto l’atto in sé dura poco”, ha voluto aggiungere un altro seguace della pagina della Radio.