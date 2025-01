“Sempre con noi”: Filippa Lagerback rompe il silenzio dopo la morte della madre

Dopo la tragica morte di sua madre, Filippa Lagerback ha scelto di rompere il silenzio con una dedica importante ed emozionante.

Sono state di grande tristezza e sgomento in casa di Filippa Lagerback. La nota conduttrice, infatti, ha subito la perdita di sua madre lasciato senza fiato tutte le persone a lei vicine. La donna, dopo qualche giorno di silenzio, ha deciso di uscire allo scoperto e di dedicare un pensiero alla compianta mamma con tanto di dedica social.

Filippa Lagerback, le parole dopo la morte della madre

La notizia della morte della madre di Filippa Lagerback si era diffusa domenica scorsa quando la donna si era dovuta assentare improvvisamente dall’appuntamento classico con Che Tempo Che Fa. Erano stati Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a spiegare il terribile lutto subito dalla collega che, adesso, è tornata a parlare.

Filippa Lagerback

La compagna di Daniele Bossari ha voluto omaggiare la compianta madre con una dedica social con tanto di foto e video della donna. “Mamma. ‘e la mamma che fa’ continua nella forma della tua essenza pura d’amore, empatia e generosità. Nell’essere leale e rispettosa, allegra e sorridente, nel volere il bene di tutti, nei tuoi insegnamenti e modi di fare, con energia positiva e impegno, indipendenza e delicatezza. Sei sempre con noi. Grazie Mamma, solo cose belle”, ha scritto Filippa con due foto e un filmato della madre.

I ringraziamenti per l’affetto ricevuto

Con la sua solita gentilezza e affettuosità, la Lagerback, nel suo messaggio social, non ha poi voluto dimenticare tutte le persone che le hanno fatto arrivare messaggi d’affetto. In questo senso, infatti, Filippa ha terminato il suo post con dei ringraziamenti: “Grazie dell’abbraccio d’affetto enorme che ci avete mandato in questi giorni, la mamma sarebbe stata sorpresa e grata”. Parole che hanno ulteriormente generato una nuova ondata di commenti dolci e di cordoglio per lei e il resto della famiglia.