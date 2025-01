Amici, crollo di Luk3: Maria De Filippi ci mette una pezza

Momento di difficoltà ad Amici per il giovane cantante Luk3: è intervenuta Maria De Filippi per provare a riportare il sereno.

Si fa sul serio nella scuola di Amici dove i ragazzi sono costantemente sotto pressione. Nel corso dell’ultimo daytime andato in onda su Canale 5, è stato il giovane cantante Luk3 ad essere al centro dell’attenzione per una situazione di difficoltà che ha portato persino Maria De Filippi ad intervenire in suo “soccorso”.

Amici, la delusione di Luk3

Durante l’ultimo daytime di Amici, la produzione ha mostrato i risultati dei loro singoli su Spotify. La classifica ha visto Trigno al comando e via via tutti gli altri. A rimanere piuttosto deluso è stato Luk3 che dopo il boom iniziale si è ritrovato al terzo posto con il pezzo ‘Valentine’.

Maria De Filippi

Il ragazzo, esattamente come i compagni, ha commentato la classifica che, va detto, per lui non è stata comunque pessima. Anzi.

In questo senso Luk3 ha avuto un momento di sconforto: “Forse… io non lo reggo. Questa è stata una mazzata. Sono troppi giorni che non sto bene”, ha detto piangendo parlando con gli altri compagni. “Piango poche volte, ma se lo faccio è perché ce l’ho dentro da troppo”.

L’intervento di Maria De Filippi

Successivamente alle lacrime di Luk3 è intervenuta in collegamento Maria De Filippi che, in solitaria con il ragazzo, ha tenuto un bel discorso per cercare di calmarlo.

“Magari è il sentirsi dire che queste canzoni sono leggere, non sono profonde. Ma hai scritto anche un pezzo dove c’è altro. Nulla vieta al mondo, se tu vuoi uscire con un altro pezzo per far vedere un altro lato di te. Se ti interessa quello, lo fai. Non c’è una legge che ti impedisce di uscire o meno”.

Maria ha poi proseguito cercando di calmare il ragazzo ottenendo da parte del giovane artista i ringraziamenti per l’intervento: “Grazie davvero. Grazie Maria”, ha concluso il ragazzo.