“Per lei e per i miei figli”: le foto inedite di Chiara Ferragni

Un post social di Chiara Ferragni con alcuni scatti di quando era bambina hanno emozionato e sorpreso i tantissimi fan.

Momento amarcord per Chiara Ferragni che è tornata protagonista sui social. Nelle ultime ore, infatti, l’influencer ha sorpreso i suoi followers condividendo alcune foto di quando era bambina suscitando tantissime reazioni e anche dei bellissimi messaggi d’affetto che fanno riferimento alla sua famiglia, in particolari ai figli, Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni, le foto da bambina e la dedica

Chiara Ferragni è tornata protagonista sui social. Nelle ultime ore, infatti, la donna ha sorpreso i suoi seguaci su Instagram condividendo alcune foto relative ad un particolare momento della sua infanzia. A destare particolare curiosità sono state le parole usate dalla donna nella didascalia, oltre all’abbigliamento caratteristico indossato nelle immagini scelte e condivise.

Chiara Ferragni

Negli scatti, la Ferragni indossa pantaloncini in stile tirolese, un maglioncino decorato e un cappellino da montagna, con uno sfondo bucolico che richiamava le classiche vacanze in famiglia.

Le foto, che emanano dolcezza e nostalgia, sono subito diventate virali, ricevendo milioni di like e commenti. Ad aggiungere un tocco di enfasi al post della donna, anche la sua didascalia, in inglese: “Everything I do, I do for her (and my kids)”, ovvero “Tutto quello che faccio, lo faccio per lei (e per i miei figli)”. Quella lei, è appunto la Chiara da piccola.

Le reazioni

Questo tuffo nel passato ha toccato il cuore della community che segue l’influencer e che ha sempre apprezzato l’autenticità di Chiara nel condividere momenti personali della sua vita. Non è la prima volta che la donna, infatti, regala ai suoi fan scorci della sua infanzia, mostrando un lato più intimo e umano della sua figura pubblica.

Da sottolineare come moltissimi utenti abbiano notato la grande somiglianza tra lei e Leone, il suo primogenito: “In pratica Leone con i capelli lunghi”, ha scritto uno. “Eri bellissima e lo sei ancora. Che dolcezza”, ha commentato un altro.