“A letto così…”: cosa è successo nella notte al GF

Un momento davvero curioso ha attirato l’attenzione dei telespettatori del Grande Fratello: Javier e Zeudi protagonisti.

Cosa è accaduto nella notte al Grande Fratello? Sicuramente c’è stato un fortissimo avvicinamento tra Javier Martinez e Zeudi Di Palma che sono stati pizzicati, per diverse ore, a letto insieme. I due concorrenti del reality show di Canale 5 hanno suscitato tantissime reazioni da parte dei telespettatori e utenti social rimasti decisamente sorpresi.

GF, Javier e Zeudi a letto insieme

Una notte apparentemente intensa e sorprendente, quella andata in scena al Grande Fratello. Protagonisti sono stati Javier Martinez e Zeudi Di Palma che sono stati visti per diverse ore a letto insieme.

Zeudi Di Palma

Ma cosa è accaduto tra i due? A quanto pare i due si sono avvicinati con coccole, carezze, grattini e anche parole molto dolci reciproche. Un momento, durato, come detto, diverse ore, che ha causato dolori e agli “Zelena” e agli “Helevier”, ovvero i sostenitori delle altre potenziali coppie.

“Non riesco a staccarmi”, ha detto Javier in quei momenti. “Non so cosa mi stia accadendo”, hanno detto anche la ragazza.

Il pubblico del GF ha assistito incredulo all’avvicinamento dei due lasciandosi poi andare a diverse reazioni.

Le reazioni

Appena i telespettatori affezionati del reality hanno visto quanto accaduto tramite i vari riepiloghi, si sono subito riversati sul web per commentare. “Ma cosa è successo? Cosa mi sono perso?”, ha scritto un utente.

In particolare su X si sono moltiplicati i quesiti sulla ragazza e su Martinez per cercare di capire a cosa fosse dovuto tutto questo. “Aveva ragione Helena a non fidarsi”, ha detto uno, forse ex fan della coppia Helena-Javier. “Ma Zeudi non pensava a Helena?”, si è domandato un altro.

Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore tra il modella e la ex Miss e se tra loro arriverà un qualcosa di più forte.