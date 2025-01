Helena e Jessica, bufera per l’intervista doppia prima del ritorno al GF

Dopo essere uscite dalla Casa del GF, intervista doppia per Helena Prestes e Jessica Morlacchi ma le reazioni non sono state positive.

Hanno fatto molto discutere al Grande Fratello e, alla fine, per varie ragioni, hanno lasciato il reality. Stiamo parlando di Helena Prestes e Jessica Morlacchi che, però, potrebbero presto rientrare in gioco con il ripescaggio ufficiale. Le due donna sono state protagoniste di una interessante intervista doppia per Chi che, però, ha generato diverse polemiche.

L’intervista doppia di Helena e Jessica

Dopo aver fatto parlare al Grande Fratello, ecco Helena Prestes e Jessica Morlacchi protagoniste di una lunga intervista doppia al settimanale Chi. Le due donne, possibili ripescate nel reality di Canale 5, sono tornare a relazionarsi proprio in occasione di questo faccia a faccia con il magazine.

Jessica Morlacchi

“Abbiamo passato quattro mesi insieme, è chiaro che si litiga, ma abbiamo sempre fatto pace“, ha precisato subito la Morlacchi sul suo rapporto con la Prestes. “Ci siamo scontrate e riavvicinate, ora è tutto passato. Siamo unite dal destino di due donne forti, combattenti. È stata una grandissima avversaria, non potevo chiedere di meglio. Mi piacciono le persone forti, che ti affrontano direttamente. A differenza di avversari più nascosti come Luca e Amanda”.

Dal suo punto di vista, Helena ha detto: “Io credo che Jessica si fosse infatuata di Luca, ma non è stata corrisposta ed è difficile per noi donne quando ‘prendiamo un palo’. A me è successo con Lorenzo, che mi ha preso in giro e poi ha scelto un’altra, so cosa si prova”.

La Preste ha poi precisato di aver legato molto con Luca ma che, di base, l’errore sia stato di Jessica: “(Luca ndr) Ha giocato con la gelosia, ma nasce da un errore perché lui è fidanzato e lei si è spinta oltre. Mi ha messo in mezzo in un gioco immaturo, non siamo al liceo”.

Le polemiche

Dopo la diffusione dell’intervista doppia delle due donne, al netto dei commenti disattivati sotto il post Instagram di Chi, moltissimi utenti si sono scandalizzati per la decisione delle due di “fare pace” dopo tutto quello che era accaduto all’interno della Casa.

Su X, ma anche su Instagram stesso, sono stati diversi i messaggi negativi verso questa intervista e verso il possibile ripescaggio di entrambe le donne nella Casa. “Ma stiamo scherzando che adesso vanno d’amore e d’accordo?”, “Dopo tutto quello che hanno combinato…”, si legge tra i vari commenti.