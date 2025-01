Amadeus, il figlio Josè festeggia 16 anni: le rare foto dolcissime in famiglia

Tanti auguri a Josè, figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo. Sui social le rare foto in famiglia per il 16esimo compleanno del ragazzo.

Momenti magici in casa di Amadeus dove il figlio del conduttore e di Giovanna Civitillo, Josè, ha festeggiato l’arrivo dei suoi primi 16 anni. Il ragazzo è stato protagonista di una bella festa in famiglia dove non sono mancati attimi di condivisione con amici e parenti. Alcune delle foto sono state poi condivise sui social.

Amadeus, la festa per il compleanno di Josè

Un compleanno speciale e all’insegna dell’affetto familiare per Josè Sebastiani, figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, che ha celebrato i suoi 16 anni circondato dall’amore dei suoi cari. La festa, intima e calorosa, si è svolta in un’atmosfera rilassata e gioiosa, come testimoniato da una serie di foto condivise sui social.

Giovanna Civitillo e Amadeus

Negli scatti pubblicati sul proprio profilo Instagram, Josè è apparso al centro della scena, accanto ai suoi genitori e alla sorella Alice, tutti sorridenti e uniti in un abbraccio affettuoso. Non solo. Non sono mancate le foto con i nonni e anche alcuni amici.

Sul tavolo, una torta al cioccolato decorata con candeline colorate e la scritta: “Al più forte! Buon compleanno José 16”. Un piccolo dettaglio che ha senza dubbio raccolto tutto l’amore e la gioia di questa giornata.

L’affetto per il festeggiato

Josè, sempre più protagonista nelle occasioni di famiglia, è cresciuto sotto i riflettori grazie alla popolarità dei genitori, ma ha saputo mantenere una forte riservatezza, preferendo dedicarsi alle sue passioni e alla vita quotidiana. Amadeus, conduttore amatissimo dal pubblico italiano, e Giovanna non hanno mai mancato di mostrare il loro orgoglio e affetto per il giovane ragazzo che rappresenta il centro del loro mondo.

Sotto al post condiviso dal ragazzo per il compleanno, i suoi fan, oltre a quelli di mamma e papà hanno subito voluto mandare tantissimi messaggi di auguri e altri commenti affettuosi. Insomma, sarà un compleanno che il ragazzo ricorderà sicuramente, pieno di sorrisi, abbracci e tanta dolcezza.