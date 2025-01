“Dopo il coma non sapevo più mangiare. Diletta? Con lei…”: Scardina si racconta

Daniele Scardina è tornato a parlare di quanto accadutogli a seguito di una emorragia cerebrale e anche del rapporto con Diletta Leotta.

Per tutti è sempre stato King Toretto e ora, con questa voglia di lottare che lo ha sempre contraddistinto, lo è ancora di più. Stiamo parlando di Daniele Scardina che a Chi Magazine ha avuto modo di raccontare la sua difficile ripresa dopo la terribile emorragia cerebrale che lo ha colpito nel febbraio del 2023 e che, ancora oggi, lo costringe ad una condizione di grande difficoltà.

Daniele Scardina: l’emorragia, il coma e la ripresa

La ripresa è lenta, difficile ma Daniele Scardina ci sta provando con tutte le sue forze. Il noto pugile sta affrontando di petto la sua vita dopo l’emorragia cerebrale che lo ha colpito ad inizio 2023 e che lo ha portato al coma con conseguenze terribili.

Diletta Leotta Daniele Scardina

“Prima sognavo di essere il campione del mondo, il re della boxe, il più forte e il più grande. Ora il mio sogno è quello di tornare a camminare. Ci sto riuscendo, piano, piano”, ha detto Scardina a Chi Magazine.

Scardina ha spiegato che per i medici è “un miracolo” in quanto dopo il coma è stato obbligato ad imparare tutto da zero. “Quando mi sono risvegliato non avevo il movimento, la memoria, non avevo la parola, ho dovuto imparare di nuovo tutto, tutto quanto. Non riuscivo a parlare, a ridere, a piangere, ancora adesso non sempre mi escono le lacrime”.

Il ricordo del rapporto con Diletta Leotta

Tra i vari passaggi dell’intervista, Scardina ha ricordato con piacere anche la sua vecchia relazione con Diletta Leotta: “All’epoca io ero il più vincente e lei la più bella”, ha detto. “Ma noi due non abbiamo parlato di noi, non abbiamo mai ‘usato’ la nostra relazione, è stato un amore vero e importante. Le storie finiscono, resta il bene”.