“Sei gioia”: gli auguri social di Ilary Blasi al suo Bastian

Dedica social di Ilary Blasi per il suo compagno Bastian Muller nel giorno del suo compleanno. Il tenero messaggio della showgirl.

Ha infiammato i social con le foto al mare insieme a Michelle Hunziker e, adesso, ha provato a fare lo stesso con una dedica importante per il compleanno del suo Bastian. Stiamo parlando di Ilary Blasi che ha sorpreso tutto con una foto con tanto di messaggio d’auguri per il suo nuovo compagno con cui, ormai da tanti mesi, sta condividendo la sua vita.

Ilary Blasi, la storia con Bastian e l’ipotesi gravidanza

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian sembra procedere a gonfie vele, con numerosi viaggi e momenti condivisi. Recentemente, la coppia ha festeggiato il compleanno di Ilary con una sorpresa alle 5 del mattino in Turchia, dove hanno sorvolato la Cappadocia in mongolfiera. Bastian ha condiviso una foto dell’esperienza scrivendo: “Buon compleanno amore mio”.

In questo senso, la famosa conduttrice non è voluta essere da meno e in queste ore ha scelto di fare altrettanto andando a confermare il bellissimo feeling di coppia che ha persino portato alcune voci sul loro conto a parlare di una possibile gravidanza, va detto, mai confermata né dai diretti interessati né dagli amici più stretti..

La dedica per il compleanno

La Blasi, conduttrice televisiva italiana pronta al grande ritorno in tv con The Couple, ha quindi condiviso su Instagram una dolce dedica al suo compagno in occasione del suo compleanno. Nella storia pubblicata, Ilary ha scritto: “Sei gioia… Ti amo. Buon compleanno“, accompagnando il messaggio con una foto di coppia e la canzone “Wonderful Life” in sottofondo. La location dello scatto sembra essere quella della Maldive dove i due si trovano insieme alle figlie di lei, Isabel e Chanel, oltre ad una serie di amici tra cui Michelle Hunziker e il noto rapper Jack La Furia apparsi in altre stories social di recente.