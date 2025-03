Nel salotto di Caterina Balivo su Rai 1 de ‘La Volta Buona’, ecco Emanuela Folliero raccontare alcuni tradimenti subiti e non solo.

Le storie passate e i tradimenti: a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo non ci sono state solo le rivelazioni di Manuela Arcuri su Garko e Totti, ma anche quelle di Emanuela Folliero che ha raccontato addirittura di aver scoperto un tradimento subito con un trans. Un qualcosa che ha generato la reazione sbalordita dei presenti.

Emanuela Folliero, la fine della storia con Stefano D’Orazio

Nel corso dell’ultima puntata de ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo, tra gli ospiti c’è stata anche Emanuela Folliero che ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita sentimentale passata. Spicca, in questo senso, la fine della storia con Stefano D’Orazio, conclusasi con serenità e in ottimi rapporti condividendo anche dei momenti piacevoli successivamente.

Emanuela Folliero – www.donnaglamour.it

“Ci siamo lasciati facendo un brindisi con gli amici perché tra me e lui c’era una grande amicizia, quindi abbiamo capito che era inutile continuare a stare insieme”, ha detto la Folliero sulla relazione con D’Orazio. “Dopo una gita, ci siamo trovati in compagnia e abbiamo detto che ci saremmo lasciati, loro sono rimasti sbalorditi, ma da quel momento siamo rimasti amici per sempre”.

Il tradimento subito con un trans

Sempre a ‘La Volta Buona‘, la Folliero ha ammesso anche qualcosa di molto più particolare. “Frequentavo una persona che sulla carta era perfetto”, ha spiegato la conduttrice utilizzando per il suo compagno un nome di fantasia. Tutto è durato fino a quando una sera non l’ha beccato insieme ad un’altra persona: “Esco dal ristorante con la mia amica e lo vedo in auto. Dico alla mia amica di andarlo a salutare e lo seguo. Lui si ferma e sale una bella bionda nella sua auto, si fermano e si baciano appassionatamente”.

La bella Emanuela ha spiegato poi le mosse successive da lei eseguite: “Busso al finestrino, lei mi chiede chi sono e mi dice di chiamarsi Alejandro. Il suo nome mi rimarrà stampato in testa per tutta la vita”. A quel punto la reazione della Balivo è stata assolutamente di sorpresa: “Era una persona trans!”. “Sì, ma stiamo attenti con le parole”, ha replicato in modo serio la Folliero.