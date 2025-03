Curioso momento vissuto da Rebecca Staffelli che al Grande Fratello si è ritrovata in confessionale ed è stata filmata per errore.

Protagonista al Grande Fratello con tanto di nuovi progetti iniziati questa stagione, Rebecca Staffelli è stata protagonista in queste ultime ore di un episodio controverso all’interno del confessionale. Qui, la nota inviata e opinionista del reality è stata pizzicata in un momento curioso che l’ha vista inquadrata, con tanto di audio, per errore.

Rebecca Staffelli, il retroscena in confessionale

Visto il suo importante ruolo legato soprattutto al mondo dei social, Rebecca Staffelli si trova spesso a dover registrare dei momenti vicino o addirittura all’interno della Casa del GF. In questo, nelle ultime ore, è diventata virale una clip sui social dove la donna è stata pizzicata, per errore, dalla regia, proprio all’inerno della stanza del confessionale.

Rebecca Staffelli – www.donnaglamour.it

Nel corso della diretta del Grande Fratello, a un tratto, per sbaglio, la Staffelli è stata inquadrata mentre si trovava in confessionale. La giovane conduttrice si stava preparando a registrare dei contenuti e poco dopo la regia, resasi contro dell’errore, ha immediatamente staccato il collegamento. Un episodio che non è passato inosservato anche per il contenuto audio del filmato.

Le parole e la clip in confessionale

La Staffelli si trovava, come detto, seduta in confessionale. Dietro di lei era presente un autore o comunque un membro dello staff dei tecnici del reality. Ad un certo punto, però, l’inviata social del GF si è lasciata andare ad un commento scurrile sulle sue scarpe: “Ste ca**o di scarpe di me**a“, ha detto la donna evidentemente arrabbiata per la comodità o per qualche problematica legata all’outfit. L’episodio, senza dubbio accaduto per errore della regia, è diventato virale e ha fatto sorridere tantissimi telespettatori. “Ma cosa le è successo?”, “Cosa l’ha fatta arrabbiare ma soprattutto perché l’hanno inquadrata in diretta?”, ha detto qualche utente sorridendo.