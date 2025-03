Manuela Arcuri, confessione in tv su Gabriel Garko e Francesco Totti

La nota attrice e showgirl Manuela Arcuri ha parlato a ‘La Volta Buona’ di uomini e tradimenti lasciandosi andare a importnati dichiarazioni.

Ha recentemente festeggiato il compleanno con una bellissima festa. Ora, Manuela Arcuri è tornata in televisione e, intervenendo a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo, ha svelato alcuni retroscena legati alla sua vita sentimentale e ad alcune relazioni famose che l’hanno vista protagonista in passato.

Manuela Arcuri: i tradimenti e la storia con Garko

Ospite de ‘La Volta Buona’ su Rai 1, Manuela Arcuri ha raccontato senza soffermarsi troppo nei dettagli, di tradimenti. Nel salotto di Caterina Balivo, infatti, erano presenti diversi altri personaggi dello spettacolo per affrontare questo argomento e raccontare le proprie esperienze. L’attrice, in questo senso, non è stata da meno.

Manuela Arcuri – www.donnaglamour.it

“I ragazzi che si avvicinavano a me volevano vivere di luce riflessa”, ha spiegato la Arcuri raccontando come andassero le sue relazioni nel periodo di maggiore esposizione mediatica. “Magari, c’era anche qualcuno che era interessato, però, il più delle volte non era così e l’ho scoperto perché loro stessi chiamavano i paparazzi”.

Le confessioni in tema uomini sono poi andate avanti con la Arcuri che ha parlato del suo ex fidanzato Gabriel Garko: “Tanti anni fa, noi abbiamo avuto una storia breve ed è stato un amore nato sul set. È stata una relazione durata poco, però, vera: ti do la mia parola dicendo che non era stato preparato nulla. Quando Gabriel ha fatto coming out non mi sono stupita perché erano anni che circolavano certe voci. Penso che il periodo in cui io e lui siamo stati insieme sia stato quello più folto di paparazzi della mia vita. Dopo esserci lasciati ci siamo un po’ persi, non abbiamo mantenuto un’amicizia o i rapporti”, ha detto.

Il retroscena su Francesco Totti

Un curioso passaggio pure su Francesco Totti. In questo caso la bellissima attrice ha ammesso: “Io e lui ci siamo frequentati…”. E ancora: “Ma parlo proprio della preistoria e nessuno dei due aveva ancora incontrato i rispettivi compagni. Non è durata perché io sapevo già cosa stavo cercando e lui non me lo poteva dare perché era una persona molto ambita, aveva tante donne attorno e, poi, aveva una carriera che stava nascendo”, le parole a ‘La Volta Buona‘ della Arcuri.