Manuela Arcuri, super party di compleanno: ecco come ha festeggiato

Tanti auguri a Manuela Arcuri che ha festeggiato il suo 48esimo compleanno in compagnia del marito e di alcuni amici intimi.

Serata di festa per Manuela Arcuri che nelle scorse ore ha compiuto 48 anni e ha deciso di vivere un party decisamente speciale per l’occasione. La nota attrice e showgirl ha trascorso alcuni momenti mangici con suo marito e alcuni amici in un noto locale di Roma. Sui social diverse immagini dell’occasione sono state mostrate da lei e dagli invitati.

Manuela Arcuri, la festa per i 48 anni

Manuela Arcuri ha celebrato il suo 48esimo compleanno con una serata intima e gioiosa a Roma, circondata dall’affetto del marito Giovanni Di Gianfrancesco e da quello degli amici più stretti. L’evento si è svolto al Gus Bar & Social Club, locale noto per la sua atmosfera accogliente e raffinata.

Manuela Arcuri

Per l’occasione, l’attrice ha indossato un elegante abito rosso porpora con maniche in pizzo, che ne ha messo in risalto la sua bellezza senza tempo. La serata è iniziata con una cena al tavolo, durante la quale gli ospiti hanno potuto gustare piatti prelibati in un ambiente conviviale. Tra i presenti, oltre al marito Giovanni, c’erano i pr Antonello Lauretti e Sonia Gioia, amici di lunga data della Arcuri.

I dettagli

Il momento clou della festa è stato sicuramente quello della presentazione della torta di compleanno. Manuela, visibilmente emozionata, ha spento le candeline mentre gli invitati intonavano il tradizionale “Tanti auguri a te”. La serata è proseguita con brindisi, risate e un vivace karaoke, durante il quale l’attrice ha mostrato il suo spirito allegro, esibendosi insieme al cantante presente nel locale.

A rendere tutto naturalmente più bello, la grande complicità mostrata con il marito Giovanni Di Gianfrancesco, con cui è legata dal 2010 e dal quale ha avuto Mattia, 10 anni. La famiglia ha mostrato ancora una volta la solidità, partecipando insieme a questo evento speciale.