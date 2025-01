“Un leone, ecco come sta papà”: parla Cecilia Rodriguez

Dopo l’incendio che lo ha visto sfortunato protagonista, ecco il padre di Cecilia Rodriguez e Belen, il signor Gustavo, essere tornato a casa.

Non sono state settimane facili in casa della famiglia di Belen e Cecilia Rodriguez con il padre delle ragazze, il signor Gustavo, vittima di un incendio. L’uomo è stato dimesso pochi giorni fa e la più giovane delle sorelle ha spiegato, ora, quali siano le attuali condizioni del papà, rispondendo ad una fan che chiedeva aggiornamenti.

Cecilia Rodriguez parla delle condizioni del padre

Attraverso alcune stories su Instagram, Cecilia Rodriguez si è intrattenuta con i fan a parlare di tantissimi argomenti. Dall’amore agli allenamenti fino anche alle condizioni di salute del padre, da poco dimesso dopo il terribile incendio che lo ha visto coinvolto.

Cecilia Rodriguez

Il signor Gustavo è rimasto bruciato in diverse zone del corpo e la sua ripresa è stata lenta con le dimissioni che, come detto, sono arrivate solamente pochi giorni fa.

Una fan di Cecilia le ha chiesto aggiornamenti e l’argentina non si è tirata indietro: “Come sta mio padre? Mio papà è tornata casa“, ha detto con tanto di una emoticon di cuore bianco. “E tutti i giorni sta un poquito meglio! E’ un leone mio papà”, ha aggiunto con grande affetto e con la speranza di rivedere il padre tornare in forma nel minor tempo possibile.

Il messaggio recente di Belen

Dopo le dimissioni dell’uomo, era stata anche la figlia maggiore, Belen, a sottolineare con grande affetto la forza del genitore. “So quello che mi hai sussurrato all’orecchio quando non si sapeva come ne saresti uscito. Sono rimasta in apnea. oggi respiro, respiro più forte ancora sempre insieme a te.

Inutili altre parole quando basta perderci tra le nostre pupille. Te amo papa”, aveva scritto la showgirl in un post su Instagram dedicato al genitore.