Grande Fratello, sopra la Casa arriva un aereo “di avvertimento”: ecco per chi

Tempo di aerei sopra la Casa del Grande Fratello: alcuni fan hanno inviato un velivolo per mandare un messaggio a due concorrenti.

Sono state giornate tormentate e movimentate nella Casa del Grande Fratello con alcuni concorrenti che si sono trovati ad alzare la voce e dare vita a fortissime discussioni. In questo senso è stata protagonista Helena Prestes il cui “personaggio”, però, sembra aver attirato le simpatie di tantissimi telespettatori.

Grande Fratello, aereo per Helena e Javier

In queste ore, alcuni fan di Helena Prestes, ma anche di Javier Martinez, hanno voluto far sentire la propria vicinanza ai due concorrenti. In che modo? Inviando un aereo sopra la Casa con un particolare messaggio.

Helena Prestes

Sopra l’edificio del Grande Fratello, infatti, è arrivato un velivolo con un messaggio “di avvertimento” per la modella e il giovane ragazzo. I fan dei due hanno voluto mettere in guardia gli inquilini su alcuni compagni di avventura.

“Non fidatevi di Zeudi, Alfonso e Chiara. Noi vediamo tutto”, è stato lo striscione che è stato appeso al mezzo che è passato sopra la Casa. Il riferimento, anche se chiaro, è appunto verso quelli che sarebbero comportamenti non ottimali di Zeudi Di Palma, Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli.

Finalmente questo aereo soprattutto per Javi perché Helena su questa cosa è più sveglia lui invece è molto ingenuo #javi7 #helevier pic.twitter.com/iyuIprhJIP — Maria Guiderdone (@MGuiderdone) January 10, 2025

Lo sfogo di Helena in Casa dopo la diretta

Le parole dell’aereo per la Prestes e Martinez hanno fatto seguito ad un periodo molto agitato soprattutto per la modella che dopo la forte discussione con Jessica Morlacchi aveva avuto uno sfogo importante.

“Mi dispiace che hai dovuto partecipare a una puntata bruttissima. Mi dispiace tantissimo. Sono triste anche per me, perché non mi sono comportata bene. Anche io sono triste per i miei atteggiamenti. Volevo andarmene anch’io perché sto facendo vergognare“, erano state le parole della donna in un faccia a faccia con Mariavittoria dopo la querelle con la Morlacchi che era andata decisamente oltre il dovuto.