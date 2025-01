Dai “divieti” a Chiara Ferragni ai pazzi rumors su Sanremo: i gossip della settimana

Tante notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social: andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Non sono mancate le notizie in questi primissimi giorni del 2025 dal mondo dello spettacolo, della televisione e naturalmente dei social. A prendersi la scena, in vario modo, è stata Chiara Ferragni tra scatti su Instagram di coppia e alcuni “divieti” che sarebbero venuti a galla. Ma si è parlato tanto anche di Sanremo 2025 con i possibili co-conduttori che andranno ad affiancare Carlo Conti. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 6 al 10 gennaio 2025.

I gossip della settimana: i “divieti” a Chiara Ferragni

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Chiara Ferragni. Oltre al caso legato ad alcuni scatti social e la prima foto “di coppia” con il fidanzato, la nota imprenditrice digitale è stata al centro dell’attenzione per i rapporti con la famiglia di Giovanni Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la prestigiosa famiglia Tronchetti Provera avrebbe imposto due rigide regole all’influencer che riguarderebbero comportamenti da tenere in pubblico e con i media.

Le rivelazioni intime di Ilary Blasi

Ilary Blasi

In occasione dell’uscita di “Ilary”, il docufilm sulla sua vita, Ilary Blasi ha raccontato alcuni dettagli piuttosto intimi su Bastian ma anche su Totti.

La conduttrice si è spinta a parlare di situazioni “sotto le coperte” con gli uomini. “Quando c’è attrazione di conseguenza viene tutto naturale. Il se**o è la cosa più naturale che c’è”, ha detto tra le altre cose.

Caso Bonolis-Presta-Bruganelli

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

Ha destato scalpore la fine del rapporto tra Paolo Bonolis e il manager storico Lucio Presta. Ma a far parlare è stato soprattutto quanto accaduto dopo, con il botta e risposta tra l’ex moglie del conduttore, Sonia Bruganelli, e appunto Presta.

La Bruganelli ha parlato di “pagliaccio” ma senza citare il manager dando però l’idea di riferirsi proprio a lui.

Grande Fratello, abbandono dopo la puntata

Jessica Morlacchi

In questi giorni è stato anche il Grande Fratello a far parlare parecchio con le vicende tra Helena e Jessica Morlacchi. Proprio quest’ultima, a seguito di una dura puntata in diretta su Canale 5, ha optato per abbandonare il realty a sorpresa.

Sanremo 2025: caos cachet, i rumors

Katia Follesa

Tantissime indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2025 in arrivo. Ormai è partito il toto nomi sui co-conduttori con le voci su Katia Follesa e il presunto cachet altissimo richiesto. Il nome della comica e conduttrice sembrava certo per la kermesse musicale ma ora ci sarebbero dei dubbi…