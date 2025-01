Ilary Blasi fa una rivelazione scottante sulla sua sfera intima: ecco come vive oggi la sessualità con il nuovo compagno.

Nella nuova docuserie Netflix “Ilary“, disponibile da giovedì 9 gennaio, Ilary Blasi si mette “a nudo” e offre uno sguardo unico per conoscere più a fondo la sua vita . La serie si concentra non solo sul suo lavoro e sulla quotidianità, ma anche sulla sua nuova vita sentimentale, con un accenno inevitabile al suo passato con Francesco Totti. Tra i momenti più interessanti della serie c’è la sua confessione sulla vita sessuale con il nuovo compagno, Bastian. Scopriamo che cosa ha rivelato la showgirl.

“Scopa nuova, scopa bene”: Ilary Blasi parla di sesso senza filtri

Nel corso dell’episodio, Ilary risponde con spontaneità a una domanda intima: come si è adattata alla sua nuova relazione dopo vent’anni con Totti? La conduttrice ha scherzato, citando un proverbio che mette in luce la sua visione leggera e naturale del sesso: “Scopa nuova, scopa bene“.

Ilary Blasi

Poi, tra le risate, l’imbarazzo: “Io mi vergogno di queste cose… lo vedrà pure mia madre dai“.

Ma questo non le impedisce di raccontare dettagli scottanti sulla sua vita. “Quando c’è attrazione di conseguenza viene tutto naturale. Il sesso è la cosa più naturale che c’è” rivela la conduttrice. Poi aggiunge: “Non ho trovato difficoltà ad adattarmi a un nuovo corpo“.

Il sesso per Ilary: un tema naturale e senza tabù

Nella stessa intervista, Ilary ha ribadito che il sesso per lei non è mai stato un tabù. Con il suo approccio aperto, la protagonista del documentario Netflix ha ricordato la sua partecipazione a un servizio de Le Iene su coppie scambiste e un’altra esperienza in cui si esplorano tematiche legate alla sessualità e ai giochi erotici.

Ilary ha dichiarato che l’intimità, sebbene possa evolversi, resta comunque una parte naturale della vita, dove il “classico” non manca mai.

Infine, rivela: “Lo puoi pure ‘fare strano’, però posso dire una cosa? Io sto comoda a letto. Sì, una volta fa una cosa diversa, però con il classico non ti sbagli mai“.