Enrico Mentana e Francesca Fagnani, ora sono un trio: l’annuncio del giornalista emoziona la conduttrice di Belve.

Enrico Mentana e Francesca Fagnani sono più innamorati che mai, non solo l’uno dell’altra, ma anche dei loro amati cagnolini. Negli ultimi giorni, la coppia ha accolto in casa il loro terzo Cavalier King, Blu, un cucciolo che ha subito conquistato il cuore di tutti.

Lo scatto, pubblicato nella mattina del 10 gennaio, ha subito raccolto migliaia di likes, e la stessa Fagnani ha lasciato un tenero commento. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Enrico Mentana e Francesca Fagnani: l’amore per i cani

Mentana ha condiviso il tenero momento su Instagram, in cui in un post scrive con ironia “Non c’è due senza tre“, mentre Francesca Fagnani, entusiasta, ha aggiunto: “Felicissime Bice e Nina“, le due cagnoline già presenti nella famiglia.

Il legame speciale di Enrico Mentana e Francesca Fagnani per gli animali è noto a tutti. La coppia ha sempre avuto un amore profondo per i cani, tanto da prendere la decisione di allargare la famiglia con l’arrivo di Blu.

Nonostante tre cani possano essere impegnativi, la gioia di condividere la vita con i loro compagni a quattro zampe è più forte di ogni difficoltà.

La storia d’amore tra Enrico Mentana e Francesca Fagnani

Enrico Mentana e Francesca Fagnani sono una delle coppie più discrete e affiatate del mondo dello spettacolo.

Si sono conosciuti grazie a degli amici in comune e, dopo un corteggiamento durato circa un anno e mezzo, la loro relazione è decollata. Nonostante siano insieme da oltre dieci anni, non sono sposati e non hanno figli, anche se Francesca ha un ottimo rapporto con i figli di Enrico, Stefano, Alice, Giulio e Vittoria.

In più, la loro famiglia oggi si è allargata ancora un po’ con l’arrivo in casa di Blu.