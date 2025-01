“Ho pestato i piedi alle persone sbagliate”: Valerio Scanu allo scoperto

Esce allo scoperto Valerio Scanu che sarà tra i protagonisti della nuova edizione di ‘Ora o mai più’ condotta sulle reti Rai da Marco Liorni.

Intervenuto nel corso della conferenza stampa in vista della trasmissione ‘Ora o mai più‘, Valerio Scanu ha fatto sapere ai giornalisti quali errori ha pensato di aver fatto durante la sua carriera. Tra i vari passaggi delle sue parole, il cantante, ex volto di Amici e vincitore anche di Sanremo, ha spiegato che, forse, ha pestato i piedi alle persone sbagliate…

Gli errori di Valerio Scanu tra passato e presente

A modo suo vuole prendersi una sorta di rivincita dopo che la carriera, sebbene di successo, abbia subito un down importante. Stiamo parlando di Valerio Scanu che è intervenuto a margine della conferenza stampa di ‘Ora o mai più’ trasmissione della Rai condotta da Marco Liorni.

Valerio Scanu

Scanu ha spiegato in merito ad alcuni momenti della carriera: “Sicuramente di errori ne ho fatti tanti e continuerò a farli anche in futuro. Probabilmente domani farò altrettanti errori, però ho sempre cercato di far tesoro degli errori fatti artisticamente e di imparare la lezione”, le sue parole.

E ancora: “A livello personale ho fatto altrettanti errori che poi mi hanno chiuso determinate porte, ma questo credo che sia un’ovvietà”.

“Ho pestato i piedi alle persone sbagliate”

Tra gli altri passaggi, Scanu è stato ancora più diretto anche se non ha fatto nomi particolari: “Magari in passato ho calpestato i piedi alle persone sbagliate e tutto ciò potrebbe aver portato alla chiusura di tante porte e potrebbe essere andato anche a discapito dell’arte”.

Ad ogni modo, va detto, il cantante ha voluto precisare, prima di terminare con il suo discorso, che questa situazione si sarebbe verificata in giovane età quando era ancora un ventenne. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori dettagli sulla vicenda o meno.