“Non ho rinunciato a tromb**e”: epica gaffe di Valeria Marini

Simpatia e autoironia sempre e comunque anche davanti ad una epica gaffe in diretta tv: cosa ha combinato Valeria Marini.

Curioso momento sul piccolo schermo che ha visto protagonista Valeria Marini durante la recente puntata del programma con Pierluigi Diaco, ‘BellaMa”. La showgirl, infatti, presenza fissa con la sua posta del cuore ha risposto ad una domanda di una fan che le chiedeva dei consigli. Durante la lettura della letterina, però, ecco l’incredibile gaffe…

La gaffe di Valeria Marini in diretta

Durante la recente puntata di BellaMa’ con Pierluigi Diaco, ecco Valeria Marini assoluta protagonista. Nel consueto appuntamento con la sua rubrica del cuore, la showgirl ha fatto parlare per una gaffe che ha imbarazzato i presenti ma, allo stesso tempo, ha fatto molto sorridere.

Valeria Marini

Mentre leggeva la letterina ricevuta con il quesito della fan, la Valeriona nazionale ha sbagliato dicendo una parola errata… “Cara Valery sono single ma io non ho rinunciato a tromb**e…. a trovare l’amore”, ha letto la Marini confondendo un termine per un altro ma correggendosi appena in tempo.

Da qui la reazione del conduttore: “Trovareeee, Valeria cosa dici…”. La Marini ha aggiunto: “Scusatemi, io vi faccio vedere il biglietto”. Poco dopo ha continuato: “…. A trovare l’amore, però non ridete che mi mandate in confusione. Che consigli dai per un 2025 stellare…”.

La risposta alla fan

Successivamente, la showgirl è diventata più seria e ha risposto alla fan che le aveva chiesto consiglio. In questo senso, ecco le parole della donna: “Eh, difficile. Non la conosco, non so che tipo di vita fa, però sicuramente devi aprire il tuo cuore. Quando uno trova l’amore… Come si apre il cuore? Guardandosi intorno. Come faccio io? Apro il mio cuore con il mio modo di essere, l’atteggiamento, lo spirito e l’energia”, ha detto mettendo anche la sua esperienza personale al servizio della fan.