Carmen Di Pietro imbarazza… Amadeus: la “sorpresa” in tv

Simpatico momento in tv sul Nove con Carmen Di Pietro che ha sorpreso Amadeus invitando al suo fianco una persona a lui cara…

Scoppiettante e sorprendente Carmen Di Pietro, protagonista della prima puntata di ‘Chissà chi è’, lo show di Amadeus prima in onda in access prime time, ora in prima serata sul NOVE. La nota soubrette ha sorpreso il conduttore con una sorpresa davvero pazzesca invitando a giocare al suo fianco una persona tanto cara al presentatore, lasciandolo a bocca aperta.

Carmen Di Pietro, “sorpresa” ad Amadeus

Il nuovo anno di ‘Chissà chi è’ sul Nove con Amadeus è partito col botto e con la presenza esplosiva nel gioco di Carmen Di Pietro. La donna, infatti, ha trascinato il conduttore dando vita ad una gag incredibile.

Carmen Di Pietro

La Di Pietro ha subito messo le cose in chiaro con il padrone di casa sottolineando la necessità di avere una spalla per giocare e di essere in attesa che questa facesse il suo ingresso in studio. “Ho bisogno di una spalla, ho chiamato qualcuno ma non la vedo. Ho chiamato una persona che conosci bene”, ha spiegato la simpaticissima Carmen.

Ama, sorpreso, ha messo i puntini sulle “i” chiedendole di non creargli problemi anche per il fatto che aveva sua “moglie in casa” a guardare.

Il siparietto inatteso: il video

Ma la sorpresa della Di Pietro era proprio… la moglie di Amadeus. Infatti, Giovanna Civitillo ha fatto subito dopo ingresso in puntata andando ad affiancarla. “Eh, Giovanna. Deve venire qua. Disgraziata, dove sei?”, ha detto la donna mentre l’ex volto de L’Eredità stava entrando.

Amadeus, colpito, ha scherzato: “Ah, pure. E io pensavo che fosse a casa, vedi che i mariti non sanno mai dove stanno le mogli. Che bella sorpresa che ha fatto”. La scenetta è diventata subito virale con diversi telespettatori che hanno riso e scherzato sui social sull’accaduto.