Donatella Rettore non si tira indietro e “sogna” un duetto con Tony Effe

Nuovo progetto artistico per Donatella Rettore che ha avuto modo di parlare anche di alcune vicende dell’attualità musicale tra cui Tony Effe.

Torna in pista con ‘Antidiva putiferio’ Donatella Rettore, un disco con dodici tracce inedite e collaborazioni con alcuni dei nomi più interessanti della scena musicale italiana, destinato a far parlare. La cantante ha rilasciato una interessante intervista all’Adnkronos nella quale ha detto la sua anche su Tony Effe e le recenti polemiche sui suoi testi.

Donatella Rettore e il possibile duetto con Tony Effe

‘Antidiva putiferio’, questo il nome del nuovo progetto musicale di Donatella Rettore che all’Adnkronos ha parlato proprio di questo disco ma anche di altri argomenti come, per esempio, le recenti polemiche attorno al rapper Tony Effe.

Tony Effe

il ragazzo è stato criticato per i suoi testi ma, al netto di tutto, la Rettore ha spiegato che non avrebbe alcun problema a duettare con lui. Anzi… “Un duetto? Certamente che lo farei. Lui è bravo”, ha detto senza remore la donna.

In questa ottica, la Rettore ha spiegato che il suo nuovo album nasca “proprio dal mio incontro con la generazione Z, che io amo moltissimo e difendo”.

La difesa del rapper sui testi

E se si parla di difesa della generazione Z, lo stesso si può dire di quella che la Rettore ha fatto proprio a Tony Effe dopo le recenti polemiche.

In questo senso, la cantante ha spiegato: “Ricordiamoci di ‘Cobra‘, anche quel brano fu censurato. La libertà d’espressione è fondamentale”, ha ribadito. “Se non fosse stato per quella professoressa siciliana che ha gridato alla volgarità, nessuno avrebbe dato peso al doppio senso. I ragazzi cantavano Cobra perché piaceva, senza pensarci troppo. Dopotutto, canzoni con doppi sensi esistono da sempre. E dopo Cobra, è arrivato anche Clarinetto, che non è stato censurato perché cantato da un uomo”.

Da qui il consiglio al giovane rapper: “Quindi, Tony Effe, scrivi quello che vuoi senza farti problemi. Esprimiti liberamente, a Sanremo fai bella figura che è più importante che vincere”.