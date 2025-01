In vista del Festival di Sanremo 2025 sono spuntati anche i nomi di Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. L’ultima indiscrezione sui ruoli.

Il toto nomi per i co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti nel prossimo Festival di Sanremo 2025 è iniziato ormai da tempo. In queste ore sarebbero spuntati alcuni indizi a proposito di Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi ma, va detto, non per forza per ricoprire quel ruolo. Pare, infatti, possano esserci aperte altre piste…

Sanremo 2025, spuntano Malgioglio e Alessia Marcuzzi

Chi prenderà parte al prossimo Festival di Sanremo 2025 accanto a Carlo Conti? Le indiscrezioni in questi giorni sono tantissime e fino al momento degli annunci ufficiali saranno sempre di più. In questo senso, nelle ultime ore, si è fatto anche il nome di Cristiano Malgioglio e di Alessia Marcuzzi.

Il noto paroliere e la bellissima conduttrice, infatti, potrebbero essere le sorprese della kermesse musicale che inizierà il prossimo febbraio. Va detto, in questo senso, che i due potrebbero però non ricoprire il ruolo di co-conduttore ma solamente essere presenti all’Ariston con dei ruoli diversi dal solito e ancora non ben definiti.

In effetti, entrambi i personaggi hanno collaborato con Conti a Tale e Quale Show e questo potrebbe essere un proseguimento della loro collaborazione di successo.

Il ruolo di Malgioglio e Marcuzzi

Secondo quanto si apprende da Il Fatto Quotidiano, infatti, “quello che filtra dalle parti dell’organizzazione è che non tutti saranno co-conduttori, potrebbero esserci ma con ruoli diversi (qualcuno vestirà anche i panni del ‘disturbatore’) e non tutti si metteranno in posa per il famoso servizio fotografico previsto il prossimo 21 gennaio”.

Il media ha poi proseguito: “Sul taccuino di Carlo Conti figurano certamente Luisa Ranieri e Geppi Cucciari, il già annunciato Alessandro Cattelan, un posto sul palco troverà Mahmood e Katia Follesa alla fine dovrebbe esserci. Ci spera Serena Rossi, in calo le quotazioni di Annalisa”.