Ansia per Oliviero Toscani: in ospedale in gravi condizioni

Oliviero Toscani, 82 anni, si trova ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. Le condizioni.

Sono ore di grande ansia per le condizioni di salute del noto fotografo Oliviero Toscani che è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L’uomo, 82 anni, sarebbe peggiorato a due anni dalla diagnosi di una malattia incurabile, l’amiloidosi, che era stata resa pubblica dal diretto interessato nell’agosto scorso.

Oliviero Toscani ricoverato in ospedale

Sono ore di apprensione per il noto fotografo Oliviero Toscani. Secondo quanto si apprende dall’Ansa, infatti, l’uomo è ricoverato da oggi al pronto soccorso all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. Dalle informazioni che filtrano, l’82enne sarebbe in condizioni molto gravi.

Toscani, che risiede nella vicina Casale Marittimo (Pisa), è stato ricoverato nella giornata odierna, di mattina, a causa dell’aggravamento delle sue condizioni di salute a distanza di due anni dalla diagnosi di una malattia incurabile, l’amiloidosi.

A parlare della sua infausta condizione, era stato il diretto interessato alcuni mesi fa, quando aveva spiegato appunto le sofferenze e il modo di vivere a seguito della scoperta della patologia.

Il racconto della malattia

Al Corriere della Sera, Toscani aveva spiegato di essere alle prese con la malattia, l’amiloidosi, sottolineando come “fino al giorno prima di essere così, lavoravo come se avessi 30 anni. Poi una mattina mi sono svegliato e all’improvviso ne avevo 80”. Al netto delle problematiche, l’uomo aveva affermato di non aver paura di morire.

Successivamente, al programma televisivo ‘In Onda’ su La7, aveva aggiunto dettagli: “È veramente personale non riuscire a muoversi e fare quello che pensi di voler fare. Diventa problematico vivere ogni giorno così”.

E sul suo aver raccontato la patologia, Toscani aveva anche aggiunto: “Non pensavo che tutto questo causasse quello che è successo. Ma del resto, tutto quello che ho fatto l’ho sempre fatto così”.