Il nuovo inizio di Chiara Ferragni: il post emozionante con una dedica speciale

Un modo insolito per anticipare “nuovi inizi”: Chiara Ferragni ha stupito tutti pubblicando uno scatto molto bello ed emozionante.

Non solo i nuovi retroscena sulle spese legali sostenute da Chiara Ferragni e il tesoretto, adesso per la nota influencer e imprenditrice digitale è pronto un nuovo inizio. O almeno questo è quello che la donna ha voluto far sapere ai suoi seguaci su Instagram dove ha pubblicato una dolcissima foto da casa con una dedica speciale a due figure della sua vita.

Chiara Ferragni, la foto con dedica

Al netto delle difficoltà che l’hanno vista protagonista nei mesi precedenti, Chiara Ferragni sa senza dubbio il fatto suo in termini di comunicazione. Infatti, nelle ore in cui si parla della sua attività e delle questioni legate al caso Pandoro, eccola uscire allo scoperto con tanto di foto che ha generato moltissime reazioni.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

L’influencer si è mostrata con una felpa in cui sono state rappresentate le figure dei due cani che hanno caratterizzato la sua vita recente, con sopra i loro nomi. Si tratta, ovviamente, di Matilda, che non c’è più, di Paloma. Nella didascalia del post, ecco anche una una frase che potrebbe fare riferimento agli ultimi eventi in cui si è trovata al centro l’imprenditrice digitale: “Per i nuovi inizi”. In questo senso, la foto è stata pubblicata su Instagram il giorno dopo le riunioni riguardo il futuro della società Fenice, per la quale è stata decisa la ricapitalizzazione, e contiene anche un rifermento proprio alla defunta Matilda: “E poi c’è Mati che ci protegge dalla nuvoletta”, ha scritto ancora.

Le reazioni

Il post social con la foto della Ferragni ha subito generato moltissime reazioni. Non sono mancati i commenti dei fedelissimi che sono rimasti colpiti dall’amore della donna per i due cani. Molti altri hanno ricordato con piacere Matilda, la cagnolina storica di Chiara. Altri, invece, si sono concentrati sulla felpa come indumento chiedendo se fosse disponibile persino per l’acquisto.