La Divina Federica Pellegrini ha sorpreso tutti con uno scatto social in compagnia della piccola figlia Matilde. Ecco perché.

Non solo i retroscena sulla sua storia d’amore con il marito Matteo Giunta. Federica Pellegrini ha deciso di mostrare ai suoi seguaci su Instagram un lato inedito di sé. La Divina ha condiviso una foto molto dolce in compagnia di sua figlia, Matilde, mentre si trovano entrambe a bordo di una piscina e in costume. Tale madre, tale figlia…

Federica Pellegrini, la foto con Matilde

Federica Pellegrini, la Divina del nuoto italiano, ha regalato ai suoi fan un momento di grande emozione condividendo una dolce immagine in piscina con la figlia Matilde. Lo scatto, pubblicato sui suoi profili social, ha immediatamente scatenato una pioggia di reazioni positive da parte dei suoi seguaci, che non hanno esitato a riempire il post di like e commenti affettuosi.

Federica Pellegrini – www.donnaglamour.it

Nella foto, si vede la Pellegrini seduta a bordo vasca con il costume intero da allenamento e i capelli ancora bagnati. Accanto a lei, la piccola Matilde, in un dolcissimo costumino rosso, che le si aggrappa affettuosamente al fianco. La scena, immortalata con un sapiente gioco di luci e colori, ha senza dubbio rappresentato un momento di grande tenerezza tra madre e figlia, simboleggiando il passaggio di una grande campionessa da una vita interamente dedicata alle competizioni a una nuova dimensione di affetti e famiglia.

Le reazioni

I fan della nuotatrice si sono mostrati entusiasti e commossi dopo questo scatto diventato nel giro di pochissimo tempo virale. “Un amore infinito”, “Che dolcezza!”, “Passato, presente e futuro del nuoto italiano”, si legge in alcuni dei commenti apparsi sotto il post della Pellegrini. Frasi e apprezzamenti che testimoniando il calore del pubblico nei confronti di Federica, che ha sempre mantenuto un rapporto sincero e trasparente con i suoi sostenitori, anche nei momenti complicati. L’immagine di lei e Matilde in piscina sembra quasi un passaggio di testimone tra madre e figlia. Staremo a vedere se effettivamente sarà così.