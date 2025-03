Dopo la morte di Eleonora Giorgi, la famiglia sta provando ad andare avanti in ogni modo possibile. Le parole di Clizia Incorvaia.

Ha rivelato la promessa fatta a Eleonora Giorgi e in queste ore sta provando a mantenerla. Stiamo parlando di Clizia Incorvaia che via social è tornata a lavorare ma, allo stesso tempo, a spiegare il mometno di grande dolore che lei e la sua famiglia stanno passando. La donna ha fatto il punto della situazione spiegando come stia affrontando il tutto.

Clizia Incorvaia: il momento difficile

“Ciao ragazzi, sapete il momento difficile che stiamo vivendo, ma adesso è arrivato il momento di rendersi presentabili”, ha detto Clizia Incorvaia mostrandosi sui social in una fase di make up. “Sono andata a prendere piccolini a scuola ed è giusto che io sia carina e positiva”, ha proseguito ancora Clizia spiegando di aver ripreso la sua routine.

“Sapete che i bimbi sono cristalli puri e quindi risentono tanto della nostra energia. Sono il nostro specchio riflesso. Sto cercando di essere più positiva e più ottimista possibile, di fargli vivere al meglio questo momento di difficoltà. Voglio continuare a essere quella ‘nuvola rosa’ sia per i miei bambini che per mio marito”.

Il dolore, la coppia e l’andare avanti

Il discorso della Incorvaia è poi proseguito: “Essere uniti in questo momento è la cosa fondamentale, perché il dolore mette a dura prova ogni relazione. Bisogna, in questo momento, più che mai rifugiarsi nell’amore. Solo così si può superare tutto”.

Facendo poi riferimento al suo lavoro proprio sui social, la donna ha aggiunto: “So che molti non capiranno, possono anche fraintendere i miei atteggiamenti, come spesso mi è successo, perché ancora oggi non si ha prontezza del lavoro del digital creator, che è il mio lavoro, che mi permette di crescere in maniera dignitosa la mia famiglia. Quindi riprenderò, come è giusto che sia, a fare i miei contenuti di moda, di glamour, che parlano al mondo femminile, che è il mio mondo. Continuerò a fare quello che io amo e quello che è il mio lavoro”. L’intento della donna è quello di portare i fan “nella mia quotidianità per me è fondamentale perché mi fa sentire meno sola e magari sarete voi ad aiutare me”.