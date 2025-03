Dopo la morte di Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia ha raccontato la promessa fatta alla donna che riguarda l’intera famiglia.

Il dolore per la morte di Eleonora Giorgi è ancora tanto come inevitabile che sia. A rendere la situazione meno pesante, però, potrebbe essere una sorta di promessa fatta all’attrice prima del suo decesso. A raccontare il retroscena è stata Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro, figlio della compianta Giorgi, tramite alcuni contenuti sui social.

Clizia Incorvaia e le ultime parole di Eleonora Giorgi

Attraverso una storia su Instagram, Clizia Incorvaia ha svelato un toccante retroscena che riguarda da molto vicino gli ultimi istanti di vita di Eleonora Giorgi. In particolare, l’influencer e moglie di Paolo Ciavarro ha svelato quelle che sono state le ultime parole scambiate con la compianta attrice in clinica, poco prima del suo decesso.

“Ci hai reso una famiglia coesa e piena d’amore, questo cercherò di portarlo avanti: ‘ti passo il testimone’. Questo mi hai detto in clinica. Non so se sarò all’altezza, ma cercherò di fare il massimo. Ti amo”, ha raccontato Clizia svelando quindi cosa si era detta con la Giorgi poco prima del triste e noto epilogo.

La promessa e la foto tra passato e presente

Come se non bastasse, poi, la Incorvaia ha raccontato un altro dettaglio importante riguardante la compianta suocera. Nello specifico una promessa fatta e che riguarda tutta la famiglia. Per far capire meglio quanto capitato con la Giorgi, ecco un post Instagram emblematico con due foto: una che ritrae lei e Paolo insieme sorridenti, poi una identica ma del passato, relativa alla Giorgi in giovane età con Massimo Ciavarro, padre di Paolo. Il tutto è stato accompagnato con una importante didascalia: “È una promessa. Tu sai…“, con tanto di emoticon di un cuore e anche un’altra che riguarda l’infinito.