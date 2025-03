Caterina Balivo prima e dopo: quanto è cambiata negli anni? Scopri lo straordinario cambiamento della conduttrice.

Nel panorama televisivo italiano, Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate e seguite. Dai suoi esordi in televisione fino ad oggi, ha mantenuto il suo stile autentico oltre al suo fascino, ma quanto è cambiata nel corso degli anni? Scopriamo tutti i cambiamenti più importanti della Balivo.

Caterina Balivo: gli esordi a Miss Italia

Caterina Balivo rientra nella cerchia ristretta di ex Miss che sono riuscite a raggiungere il successo nel mondo della televisione, proprio come nel caso di Miriam Leone, Anna Falchi e ancora Giusy Buscemi. La conduttrice, allora ancora solo modella, ha partecipato al concorso di bellezza più famoso d’Italia nel 1999 dopo aver ottenuto la fascia di Miss Amarea Moda Mare Campania, per poi arrivare terza in finale.

Qui la foto di quando ha partecipato a Miss Italia.

Dopo l’esperienza a Salsomaggiore, Caterina esordisce come valletta di Fabrizio Frizzi nel programma Scommettiamo che…?.

Si fa spazio nel mondo della televisione

Dopo essere diventata inviata di show come I raccomandati, e i concorsi di Miss Italia, nel 2003 ottiene anche alcune piccole parti nel cinema, ma anche nei fotoromanzi e a teatro.

Ma qualche anno dopo torna in Rai conducendo varietà Courmayeur on Ice ed entra nel cast di Unomattina.

Il suo successo accresce nel 2005 quando presenta con Paolo Brosio, le puntate speciali di Linea verde in diretta da Sanremo e da Verona, per poi condurre da sola Festa Italiana.

Dopo una breve parentesi come conduttrice radiofonica nel 2011, nel 2013 la Balivo torna in Rai con il programma Detto Fatto.

Nuovi programmi per Caterina Balivo

Dopo gli anni alla conduzione di Detto Fatto, dal 2018 conduce Vieni Da Me. Qui una foto di quel periodo.

Dopo l’esperienza di Vieni da Me, la Balivo passa per un breve periodo su TV8 e più tardi approda a La7, per poi tornare nel 2023 in Rai dove conduce La volta buona.

Caterina Balivo prima e dopo

Negli anni Caterina Balivo ha mantenuto la sua eleganza e la sua bellezza, ma la domanda è: si è mai rifatta qualcosa? Secondo Striscia la Notizia, la conduttrice avrebbe ritoccato leggermente il naso, sollevato le palpebre e aumentato di qualche taglia il seno.

Tuttavia, la conduttrice ha prontamente smentito la notizia e ha dichiarato di non essere ricorsa a nessun ritocchino.

Qui la foto della conduttrice oggi.