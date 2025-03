Anna Pettinelli si scaglia contro Beatrice Luzzi: tutta “colpa” del GF

Querelle a distanza tra Anna Pettinelli e Beatrice Luzzi. La maestra di Amici ha tuonato contro l’opinionista del GF. Ecco perché.

Ampiamente criticata e minacciata in passato per alcuni suoi giudizi sui concorrenti del Grande Fratello, Beatrice Luzzi si è trovata a dover fare i conti con ulteriori commenti negati ai suoi danni. Questa volta, però, a esporli è stata Anna Pettinelli che via social si è intromessa sulle dinamiche del reality di Canale 5 per difendere la sua amica, Stefania Orlando.

La Luzzi contro Stefania Orlando al GF

Il clima di tensione che si respira al GF ha condizionato anche chi lo guarda. Infatti, l’opinionista del reality, Beatrice Luzzi, non si è risparmiata nel dare un suo giudizio alle ultime dinamiche che si sono create tra Shaila Gatta e Stefania Orlando. La “rossa” ha preso le difese della ex Velina, o meglio, si è direttamente rivolta alla Orlando criticandola.

Beatrice Luzzi – www.donnaglamour.it

“A me non piace quando Stefania ha un atteggiamento da maestrina. Lei è arrivata dando giudizi. Parli sopra, sei prepotente. Si è permessa di dare giudizi a destra e a manca. Quando poi le hanno dato della ruffiana ha passato due giorni a piangere. La verità, Stefania, è che tu giochi sulla pelle degli altri e mai sulla tua. Shaila le ha detto che è cattiva e sono d’accordo con lei”, sono state alcune delle parole della Luzzi.

Anna Pettinelli contro Beatrice Luzzi

Proprio la posizione dell’opinionista del GF ha scatenato la risposta di Anna Pettinelli, grande amica della Orlando. La professoressa di Amici, tramite un post su X, ha tuonato contro la Luzzi scrivendo: “La Luzzi crede di essere ancora dentro la casa del GF. È ancora inca**ata per la scorsa edizione. Essere opinionisti vuole dire essere super partes come fa ottimamente Cesara. La classe non è acqua”, il tutto seguito dall’hashtag #GrandeFratello.