Vasco Rossi “lascia” la casa di Los Angeles: cosa c’è dietro al suo gesto

Il cantautore Vasco Rossi protagonista di un bellissimo gesto di solidarietà: il racconto sui social e le reazioni dei fan.

Non è nuovo a momenti social virali come quello recente in auto. Adesso Vasco Rossi ci è “ricascato” ma lo ha fatto condividendo un gesto di solidarietà molto importante che vede la sua casa di Los Angeles attenzionata. Il cantautore, infatti, ha scelto di raccontare la sua decisione in merito all’abitazione americana.

Vasco Rossi, il tema libero

In questi ultimi giorni, Vasco Rossi è risultato essere piuttosto attivo sui social. In particolare su Instagram, il cantautore italiano ha condiviso alcune sue recenti decisioni o ricordi. Il più recente riguarda un particolare tema scritto ai tempi in cui andava a scuola. Nello specifico l’artista ha fatto vedere cosa scrisse ai tempi della ragioneria.

Vasco Rossi – newsmondo.it

“Quando facevo ragioneria avevo un professore di italiano bravissimo, un personaggio eccezionale, mi ha aperto il cervello. Le sue lezioni erano straordinarie, ci faceva pensare”, ha detto Rossi. “Mi ricordo che un giorno venne in classe e diede da fare un tema libero, senza titolo. Non sapevo cosa scrivere, non riuscivo a cominciare. Gli altri avevano già iniziato ma io non riuscivo, non mi veniva niente… allora ho cominciato a scrivere questo […]”, ha continuato mostrando appunto in foto il tema scelto.

“se non mi date un titolo la mia fantasia non riesce a scrivere niente, mi sentivo con le spalle al muro, ho descritto proprio quella sensazione e alla fine l’ho intitolato tema libero sul tema libero”, le sue parole. “Aspettavo il momento della consegna, immaginavo il professore arrivare e dirmi che mi voleva bruciare vivo […]”. Invece, per quel tema dal titolo “tema libero“, Vasco ha ricevuto una valutazione tra il 9 e il 10.

La scelta sulla casa di Los Angeles

Sempre sui social, come anticipato, Vasco ha poi raccontato un gesto molto importante e di grande solidarietà: “Ultimo giorno a L.A. Mi sono allenato… rilassato… E sono pronto per cominciare l’avventura con voi negli stadi. Torno in Italia”, ha scritto in un post facendo riferimento al tour in partenza. Poi, ecco la bellissima notizia: “Lascio la mia abitazione a disposizione di famiglie che hanno perso la loro casa”, ha detto facendo riferimento con ogni probabilità al recente disastro avvenuto con gli incendi che hanno distrutto moltissime dimore della zona.