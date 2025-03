Meghan Markle lancia il suo show Netflix: la reazione deludente della royal family è la stessa del pubblico.

Meghan Markle ha deciso di “rilanciarsi” nel mondo dell’intrattenimento lanciando la sua serie su Netflix, “With Love, Meghan“, sperando di reinventarsi nel panorama televisivo.

Tuttavia, la reazione della famiglia reale pare essere ben diversa da quella che ci si aspettava. La serie, uscita martedì su Netflix, ha suscitato opinioni molto diverse. Mentre Meghan accoglie ospiti noti come Mindy Kaling e Roy Choi, i critici britannici non sono stati particolarmente entusiasti.

Ma scopriamo come ha reagito la famiglia reale.

With love, Meghan: la reazione della famiglia reale

Secondo gli esperti reali, la famiglia reale sembra non essere affatto interessata al nuovo show della duchessa di Sussex. Secondo alcune fonti, né re Carlo né il principe William e Kate Middleton avrebbero mostrato interesse nel guardare il nuovo show, nonostante il programma includa temi come l’apicoltura, una passione condivisa dal re.

Re Carlo, ad esempio, avrebbe affermato di essere “troppo occupato” per guardare la serie, e la principessa del Galles, Kate Middleton, sembra non vedere alcun motivo per dedicarsi alla visione. Un’altra fonte vicina alla corte ha affermato che la famiglia reale considera la serie poco interessante, soprattutto per chi già conosce i temi trattati, come l’apicoltura.

Meghan Markle

Il Daily Telegraph ha definito lo show “Un esercizio di narcisismo“, mentre il Guardian ha parlato di un prodotto “inutile”. La mancanza di contenuti veramente innovativi ha fatto deludere anche chi si aspettava qualcosa di più interessante.

Il futuro della carriera televisiva di Meghan

Nonostante l’indifferenza della famiglia reale e le recensioni poco entusiaste, Meghan Markle sembra determinata a continuare la sua carriera nel mondo dei media.

Dopo aver dovuto chiudere il suo blog di lifestyle, The Tig, in seguito al suo matrimonio con il principe Harry, la duchessa ha trovato una nuova via attraverso il suo programma televisivo. Tuttavia, alcuni esperti suggeriscono che il programma potrebbe essere un passo indietro per la sua carriera televisiva, a meno che non apporti significativi cambiamenti in futuro.

“With Love, Meghan” si è conclusa con Meghan che annuncia l’inizio di un “nuovo capitolo” della sua vita, ma sarà interessante vedere se il pubblico continuerà a seguirla in questa nuova avventura.