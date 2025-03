La stoccata di Meghan Markle nel nuovo show Netflix: “Continui a chiamarmi Markle, ma sono una Sussex ora”.

Da pochi giorni su Netflix è arrivato il nuovo show di Meghan Markle, With Love, Meghan, e sono già arrivate le prime recensioni, e non solo.

A far storcere il naso agli spettatori c’è stato un episodio in cui, conversando con l’attrice e comica Mindy Kaling, Meghan ha fatto chiarezza sul suo nome, lasciando tutti senza parole. Ma scopriamo che cosa ha detto la duchessa di Sussex.

Meghan riprende la sua amica: “Continui a chiamarmi Markle”

Conversando con l’attrice e comica Mindy Kaling, Meghan ha corretto l’amica quando si è riferita a lei con il cognome Markle: “È così divertente che tu continui a dire Meghan Markle. Sai che ora sono una Sussex” ha detto aggiungendo un sorriso alla fine.

La frase ha suscitato un lieve imbarazzo nell’amica, ma subito Meghan (di Sussex) ha ripreso a parlare spiegando l’importanza del nuovo nome.

Qui la clip della serie di Meghan su Netflix.

Drew Barrymore made sure to call her Meghan Sussex after *that* moment during Netflix's "With Love, Meghan" 👀 pic.twitter.com/7XwaCKMNf3 — Page Six (@PageSix) March 6, 2025

Meghan ha sottolineato come il cognome Sussex sia diventato una parte fondamentale della sua identità e del suo rapporto con il principe Harry e i loro figli, il principe Archie e la principessa Lilibet.

“Hai dei figli e dici: ‘No, condivido il mio nome con i miei figli‘”, ha spiegato la Duchessa, rivelando quanto sia importante per lei avere un’unica identità familiare.

Questa scelta non è insolita nella famiglia reale. In passato, il principe Harry utilizzava il cognome “Wales” durante gli anni scolastici e militari, proprio come il fratello, il principe William. Oggi, i figli di quest’ultimo usano “Wales” come cognome, in linea con il titolo del padre.

Un nome che racconta una storia

Secondo Meghan, il titolo di Sussex rappresenta molto più di una semplice formalità reale. È una parte essenziale della “storia d’amore” tra lei e il principe Harry, un legame che vogliono condividere con i loro figli.

Mentre Archie e Lilibet crescono, iniziano a fare domande sulla storia dei loro genitori. Meghan ha dichiarato che, sebbene molti dettagli verranno condivisi con il tempo, il cognome Sussex rimane un elemento centrale della loro identità familiare.