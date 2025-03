Lory Del Santo ha rivelato il suo interesse per Lorenzo Spolverato: lo vuole con lei nella nuova edizione di The Lady.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha sorpreso Lorenzo Spolverato con una notizia inaspettata: un regista noto era interessato a lavorare con lui. Dopo un momento di suspense, il conduttore ha rivelato il nome del misterioso regista: si trattava di Lory Del Santo.

L’ex vincitrice de L’Isola dei Famosi e regista della webserie The Lady ha, infatti, dichiarato in un’intervista di voler collaborare con Lorenzo. Ma scopriamo tutti i dettagli.

La proposta di Lory Del Santo

“Trovo che Lorenzo abbia una bellissima faccia, interessante dal punto di vista cinematografico” ha detto Lory, aggiungendo poi: “Io ho in progetto una nuova fiction. Chissà…“.

Per mettere alla prova il talento di Lorenzo, Signorini gli ha proposto un’improvvisazione in diretta, che ha creato un momento di grande coinvolgimento. Il gieffino, che ha più volte espresso il desiderio di diventare attore, ha accettato la sfida cercando di dimostrare le sue capacità davanti al pubblico e al regista misterioso.

Quando il nome di Lory Del Santo è stato svelato, Lorenzo è rimasto sorpreso, ricordando di averla conosciuta in passato e di aver cenato con lei, ma in compagnia del suo agente e del compagno della showgirl.

The Lady: un nuovo capitolo con Lorenzo Spolverato

Lory Del Santo ha poi rincarato la dose affermando che vorrebbe Lorenzo nella nuova edizione di The Lady, la sua webserie dallo stile surreale e sopra le righe. La proposta ha scatenato l’ilarità in studio e tra gli altri concorrenti del Grande Fratello, e ha così dato un tocco di leggerezza alla serata.

Resta da vedere se Lorenzo accetterà la proposta e se entrerà ufficialmente a far parte del mondo di The Lady. Per ora, l’interesse di Lory Del Santo sembra chiaro e i fan sono già curiosi di scoprire se questo incontro professionale si concretizzerà in un nuovo capitolo della sua celebre webserie.