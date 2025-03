Ilary Blasi e Michelle Hunziker alle Maldive per una vacanza tra relax e lavoro. “Lo shooting più hot della stagione” infiamma i social.

Qualche mese fa si parlava di un possibile allontanamento tra Ilary Blasi e Michelle Hunziker, ma le ultime foto pubblicate dalle due showgirl mettono fine alle voci. Infatti, le due amiche si stanno godendo un soggiorno da sogno alle Maldive, tra paesaggi paradisiaci e scatti mozzafiato.

Le due showgirl hanno deciso di unire l’utile al dilettevole, alternando momenti di puro relax a impegni professionali legati alla moda e ai social media.

Ad accompagnarle in questa esperienza esclusiva ci sono le rispettive figlie: Isabel e Chanel, nate dal matrimonio di Ilary con Francesco Totti, e Celeste e Sole, avute da Michelle con Tomaso Trussardi. Ma c’è un dettaglio che non è sfuggito ai fan. Scopriamo i dettagli.

Ilary Blasi e Michelle Hunziker: lo shooting più atteso dell’anno

Le due amiche hanno condiviso sui social momenti del loro soggiorno, ma a catturare l’attenzione dei fan è stato un evento in particolare: quello che Michelle ha definito “Lo shooting più hot della stagione“.

Tra le storie Instagram, infatti, le showgirl hanno mostrato il backstage della sessione fotografica che le ha viste protagoniste in riva al mare. Nei video si notano diversi costumi da bagno pronti per essere indossati, il team di make-up al lavoro e Ilary che si prepara applicando la crema sulle gambe.

Uno degli scatti più commentati è quello in cui Michelle e Ilary posano in verticale davanti al mare cristallino, sfoggiando fisici scolpiti e look sensuali. Il post ha subito riscosso grande successo, raccogliendo like e commenti entusiasti da parte dei follower.

La reazione dei fan

Sotto al post sono arrivati centinaia di commenti dei fan delle due showgirl. Tra questi, alcuni hanno un tono ironico, come quello di un utente che ha scritto “Nemmeno le tette si muovono“.

Intanto questo momento dimostra ancora una volta la profonda amicizia che lega Ilary e Michelle che sono unite sia nella vita privata che sul lavoro.