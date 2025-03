William e Kate hanno incontrato in segreto Harry in segreto ai Caraibi. Assente Meghan Markle, il piano della principessa.

Negli ultimi anni, i rapporti tra il principe William e il fratello minore Harry sono stati segnati da tensioni e distanza. Tuttavia, secondo quanto riportato dal tabloid britannico Closer, Kate Middleton avrebbe cercato di riavvicinare i due organizzando un incontro segreto ai Caraibi.

La principessa del Galles e il marito William si sono recati sull’isola di Mustique a febbraio, accompagnati dai loro tre figli. A sorpresa, Harry li avrebbe raggiunti poco dopo la conclusione degli Invictus Games in Canada. L’incontro, voluto fortemente da Kate, è stato mantenuto segreto e si sarebbe svolto in un clima di riservatezza assoluta. Ma ecco cosa sarebbe successo durante l’incontro.

William e Kate con Harry: cosa è successo durante il viaggio

Secondo fonti vicine alla famiglia reale, Kate avrebbe contattato Harry alcuni mesi prima, proponendogli l’idea di unirsi a loro per una breve vacanza lontano dai riflettori. Il duca di Sussex avrebbe accettato senza dare conferme definitive fino all’ultimo minuto.

principe William e Kate Middleton

Harry ha soggiornato in una villa vicina a quella della coppia reale e avrebbe trascorso del tempo con i nipoti, in modo da ristabilire un contatto con il fratello maggiore. Tuttavia, William sarebbe rimasto freddo e distaccato durante l’incontro, mostrando ancora segni di risentimento per il passato.

Grande assente dell’incontro è Meghan Markle, che è rimasta negli States insieme ai due figli.

Kate in lacrime: il dolore per la frattura familiare

Kate Middleton, che recentemente ha annunciato di essere guarita dal cancro, ha sempre desiderato una riconciliazione tra i fratelli. Secondo le indiscrezioni, durante l’incontro ai Caraibi sarebbe apparsa commossa e persino in lacrime, dimostrazione di quanto le mancasse Harry.

Nonostante i suoi sforzi, sembra che il riavvicinamento tra William e Harry sia ancora lontano. Mentre la principessa continua a sperare in una pace familiare, il principe di Galles rimane cauto e diffidente nei confronti del fratello.