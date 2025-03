Chiara Ferragni sborsa oltre tre milioni di euro per le spese legali: il retroscena e la sua casa che diventa tesoretto.

Chiara Ferragni sta affrontando una difficile situazione finanziaria, come riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia. Infatti, negli ultimi giorni è stata resa nota la perdita registrata dalla sua società Fenice, di ben 10 milioni di euro, ma anche su altri fronti l’influencer non sembra passarsela bene.

Infatti, secondo fonti vicine alla Ferragni, le spese legali accumulate negli ultimi mesi ammontano a circa tre milioni di euro. Un importo che, considerando i guadagni precedenti, è sorprendentemente alto per l’influencer, che in passato era abituata a guadagnare somme simili in poche settimane.

Ma scopriamo tutti i dettagli.

La situazione finanziaria di Chiara Ferragni: una casa come “tesoretto”

La causa legale che ha portato a queste spese è legata alla controversia del “pandoro-gate” e alle uova pasquali, che ha avuto un impatto significativo sulla sua immagine e sui suoi introiti. Nonostante ciò, Chiara Ferragni continua a mantenere un alto livello di vita, alimentando speculazioni sul suo futuro finanziario.

Nonostante le difficoltà economiche, la Ferragni sembra essere riuscita a mantenere intatto il suo patrimonio.

Infatti, la sua residenza milanese, acquistata per un valore di 14 milioni di euro, ha visto un significativo apprezzamento nel tempo, raggiungendo oggi un valore di circa 24 milioni di euro. Questo immobile, definito da Parpiglia un “tesoretto“, potrebbe rappresentare l’unica risorsa economica su cui Chiara Ferragni potrebbe fare affidamento per ripartire.

Il futuro di Chiara Ferragni: tra famiglia e nuovi progetti

“A conti fatti e considerando i mancati introiti e ripetiamo uno stile di vita molto alto, non ci sarebbe da stupirsi se a breve, per evitare una bancarotta, per salvare tutto, la casa possa essere il tesoretto economico fondamentale per la Ferragni per ripartire, mettendola in vendita” scrive il giornalista.

Secondo Parpiglia, se la situazione legale dovesse risolversi positivamente e la famiglia Ferragni-Tronchetti Provera dovesse crescere, Chiara potrebbe tornare sulla scena con nuovi progetti.

La sua situazione finanziaria potrebbe migliorare, ma la strada è ancora lunga. L’influencer, comunque, sembra determinata a superare queste difficoltà, con l’obiettivo di tornare più forte che mai.