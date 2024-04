Vasco Rossi, rimasto bloccato nel traffico tra i colli bolognesi, canticchia “50 special” a bordo della sua moto. La reazione di Cremonini.

Quando si viaggia per i colli bolognesi è impossibile non pensare alla canzone 50 special di Cesare Cremonini, e questo vale anche per il re del rock italiano Vasco Rossi.

Il rocker ha avuto una piccola disavventura proprio sui colli bolognesi, e ha voluto immortalare il momento pubblicando un post sul suo profilo Instagram. Ma di certo i suoi follower non si aspettavano di sentir canticchiare il celebre brano dei Lunapop proprio da Vasco.

Oltre ai numerosi commenti dei fan, presto è arrivata anche la risposta del cantautore bolognese. Ecco che cosa ha detto.

Vasco Rossi: intrappolato nel traffico sui colli bolognesi

Il post di Vasco Rossi ha in poco tempo raggiunto gli oltre 35mila likes, ma soprattutto ha generato grosse risate.

Bloccato nel traffico dei pittoreschi colli bolognesi, Vasco ha trovato un modo unico per passare il tempo: intonando “50 Special”, il classico dei Lunapop, celebre band di cui Cesare Cremonini era il frontman.

Il video di Vasco che canta nella coda è diventato virale in poco tempo, mostrando il lato spontaneo e umano del famoso rocker. In un momento inaspettato, la sua voce potente ha reso meno pesante il tempo trascorso in coda, aggiungendo una nota di allegria alla situazione.

La reazione di Cesare Cremonini

Non si è fatta attendere a lungo la reazione di Cesare Cremonini, onorato che un grande come Vasco Rossi abbia intonato uno dei suoi brani più celebri.

Sotto al post, infatti, si legge “Sei sempre il numero 1“. Uno scambio di commenti che fa notare quanto a volte la musica possa unire e alleviare anche le situazioni più stressanti.

Nonostante si trattasse di una situazione fastidiosa, gli autisti bloccati nel traffico sono stati ben felici di aver condiviso per qualche minuto la strada con il rocker italiano.