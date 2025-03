La regina italiana del nuoto Federica Pellegrini ha parlato del suo rapporto con il marito e non solo tra difficoltà e i segreti.

Ha di recente confessato che, dopo l’arrivo della loro prima figlia, il tempo di coppia è poco. Eppure, Federica Pellegrini sembra essere sempre super energica e desiderosa di dare sempre il massimo. Intervistata al podcast de La Gazzetta dello Sport, la Divina ha raccontato aspetti inediti della sua carriera ma anche della sua vita privata con Matteo Giunta, prima suo allenatore e poi diventato compagno, marito e padre della piccola Matilde.

Federica Pellegrini: le difficoltà e l’amore per il nuoto

Nel corso dell’intervista per la Rosea, Federica Pellegrini ha sottolineato la grande importanza avuta dal nuoto nella sua vita. La disciplina sportiva, infatti, è stata quella che le ha permesso di uscire dalle difficoltà e dai problemi alimentari. “Vivere sotto i riflettori durante l’adolescenza non è stato facile. Soprattutto stando in costume 24 ore su 24”, ha raccontato.

“Vedevo il mio corpo cambiare e non mi riconoscevo più”, ha ribadito la Divina. Come detto, a darle una mano ad uscire dall’incubo è stata la stessa vasca e l’amore per il nuoto: “Dopo la morte di Alberto (Castagnetti, suo mentore, ndr) volevo smettere, la passione per il nuoto mi ha riportata in acqua. Anche perché lui avrebbe voluto così”.

Il rapporto con Matteo Giunta (e i paparazzi)

Tra i vari passaggi dell’intervista della Pellegrini anche alcuni molto simpatici che riguardano la relazione con Matteo Giunta. “A Verona lo nascondevo nel bagagliaio per sfuggire ai paparazzi appostati fuori dalla piscina. Siamo stati bravi e sempre professionali. Lui anche troppo, finché non è stato sicuro che potesse essere una cosa seria, se l’è tirata tantissimo”.

Curiosità anche riguardo al suo storico record che è stato battuto ai Mondiali di Fukuoka nel 2023: “Sentivo che sarebbe successo ai Mondiali di Fukuoka 2023, così ho spostato l’attenzione annunciando la mia gravidanza il giorno stesso. Ho giocato d’anticipo”.