Amadeus criticato, interviene Giovanna Civitillo: la foto che mette tutti a tacere

Critiche, rumors e indiscrezioni sul conto di Amadeus: la moglie, Giovanna Civitillo, ha deciso di intervenire con eleganza.

Le semplici voci su qualche possibile apparizione in tv, le critiche che hanno coinvolto anche la compianta Eleonora Giorgi, e non solo. Amadeus è stato al centro di tantissime indiscrezioni in questi ultimi giorni, forse persino troppe. In questo senso, non ha fatto mancare il suo intervento la moglie, Giovanna Civitillo, che con classe ha spento ogni questione.

Amadeus nel mirino della critica e dei rumors

Come detto, Amadeus si è trovato suo malgrado al centro di moltissime notizie, alcune di routine, altre di vera e propria critica. Dopo essere stato chiamato in causa da Cristicchi sulla sua canzone non approvata in più occasioni a Sanremo, è stato il turno di altre voci. L’ultima fa riferimento alla presunta volontà proprio del conduttore di non volere Eleonora Giorgi sul palco di Sanremo.

Amadeus e Giovanna Civitillo – www.donnaglamour.it

Su quest’ultima, era stata Rita Rusic ad aver ricordato il presunto rifiuto da parte del conduttore verso Eleonora Giorgi riguardo una partecipazione sul palco della kermesse. Voci e polemiche alle quali, va detto, Ama non ha mai replicato e, probabilmente, mai lo farà confermando il suo stile silente e non portato alla polemica.

Giovanna Civitillo e la foto di sostegno

In questa ottica di voci e indiscrezioni, oltre che di critiche verso il noto conduttore, come anticipato, è intervenuta sua moglie, Giovanna Civitillo, che con un semplice post Instagram con tanto di foto di coppia è sembrata voler mettere a tacere, con stile ed eleganza, ogni rumors su Amadeus. La donna ha scritto: “Ci sono parole e parole. Poi c’è la complicità che può concedersi il lusso di tacere“. Impossibile, in questo senso, non associare le sue parole alle tante notizie sul conto del presentatore.