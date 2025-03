Eleonora Giorgi si era proposta per Sanremo 2022 con Ornella Muti, ma fu esclusa. Rita Rusic svela i dettagli.

La morte di Eleonora Giorgi ha scosso il mondo dello spettacolo e del cinema italiano, ma negli ultimi giorni stanno uscendo retroscena inediti sulla sua vita e sulla sua carriera.

Uno dei più inaspettati retroscena lo ha rivelato Rita Rusic, e riguarda il Festival di Sanremo 2022. Secondo la produttrice, l’attrice si era proposta per co-condurre una serata della kermesse musicale al fianco di Ornella Muti, ma, dopo una serie di riunioni, sarebbe stata improvvisamente esclusa dal progetto. Ma scopriamo i dettagli della vicenda.

Eleonora Giorgi: esclusa senza spiegazioni

La Rusic ha raccontato l’episodio in un’intervista al Messaggero e successivamente in diretta a Storie Italiane. Nel racconto ha rivelato la grande amarezza provata dalla Giorgi per quella che riteneva un’opportunità importante per tornare sotto i riflettori.

L’idea di avere due icone del cinema italiano sul palco dell’Ariston nell’edizione del Festival condotta da Amadeus era piaciuta inizialmente, ma alla fine Eleonora Giorgi sarebbe stata estromessa senza alcuna spiegazione chiara.

Eleonora Giorgi – www.donnaglamour.it

“Lei era rimasta malissimo“, ha dichiarato la Rusic. La mancata partecipazione avrebbe, quindi, ferito profondamente l’attrice, che già da tempo lamentava di essere stata messa da parte nel mondo dello spettacolo.

Un’occasione mancata per Eleonora Giorgi

Durante la trasmissione Storie Italiane, la Rusic ha aggiunto che a Eleonora Giorgi sarebbe bastato anche un piccolo cameo, una breve apparizione che le permettesse di tornare a calcare un palcoscenico così prestigioso.

L’attrice, pur essendo una figura amatissima dal pubblico, non ha mai avuto grandi opportunità nel cinema d’autore, e questa occasione mancata ha aumentato il suo senso di isolamento professionale.

Nonostante tutto, la Giorgi ha trovato un grande sostegno nella sua famiglia, che negli ultimi anni è stata il suo punto di riferimento. Un amore incondizionato che l’ha aiutata a superare le delusioni professionali e a ritrovare una nuova serenità.