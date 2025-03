Dopo il Festival di Sanremo 2026,Francesca Michielin rivela se tornerà nella prossima edizione della kermesse. La risposta spiazza i fan.

Il Festival di Sanremo 2025 è stato molto chiacchierato, non solo per quanto successo durante le cinque serate ma anche per la classifica finale. A qualcuno ha fatto storcere il naso, e non stiamo parlando solamente dei fan dei cantanti.

Tra le persone che non hanno accettato la posizione finale c’è anche Francesca Michielin, che è arrivata 21esima con il brano “Fango in paradiso“.

Una brutta sorpresa per la cantante, che sperava sicuramente di raggiungere una posizione più alta. Ma a distanza di qualche settimana, la Michielin ha rotto il silenzio e ha rivelato i piani per il suo futuro.

Francesca Michielin commenta il 21esimo posto

Dopo la finale del Festival, un fan le ha chiesto su Instagram se avrebbe partecipato nuovamente in futuro, e la sua risposta è stata schietta: “Ed arrivare di nuovo 21esima? Anche no“.

Una dichiarazione che si distingue dalle solite risposte diplomatiche di chi, pur finendo nelle ultime posizioni, si dice sempre “soddisfatto”. Al contrario, Michielin ha espresso con sincerità il suo disappunto, e ha confermato quindi di aver vissuto l’esperienza con emozioni contrastanti.

Francesca Michielin si esibisce a Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

Nonostante la classifica sfavorevole, Fango in Paradiso sta riscuotendo un successo crescente tra il pubblico. Molti utenti sui social hanno ammesso di aver rivalutato il brano dopo diversi ascolti, spiegando che si tratta di una canzone che cresce nel tempo, a differenza di altre hit più immediate del suo repertorio, come Chiamami per Nome o Nessun Grado di Separazione.

La verità dietro il significato del brano

In un’intervista, Francesca Michielin ha spiegato il significato di Fango in Paradiso, e ha rivelato che il testo è ispirato a una sua esperienza personale con un ex fidanzato. Ha anche chiarito che, nonostante sia stata definita da molti come una “revenge song“, in realtà non lo è nel senso classico del termine.

“Di solito nelle revenge song c’è un senso di rivalsa, mentre in Fango in Paradiso ammetto semplicemente di stare male, ma allo stesso tempo ridimensiono la persona che mi ha fatto soffrire” ha spiegato la cantante.