La patch ombelicale e non solo: Giulia Salemi svela come sgonfia la pancia dopo il parto

Tutti i consigli di Giulia Salemi dopo il parto per sgonfiare la pancia. Il racconto della nota conduttrice e influencer via social.

Ha da poco mostrato la sua bellissima casa con Pierpaolo Pretelli. Adesso Giulia Salemi è tornata a far parlare di sé per le modalità con cui, piano piano, sta ritrovando la forma perfetta dopo il parto. In particolare, la nota influencer e volto tv ha spiegato quali siano gli strumenti da lei adottati in questa fase svelando qualche trucchetto interessante.

Giulia Salemi e i metodi per sgonfiare la pancia

Dopo la nascita del piccolo Kian, suo primo figlio, Giulia Salemi è tornata ad allenarsi. Il grande sforzo fisico, però, non basta per tornare presto in forma. In questo senso, la donna ha spiegato di aiutarsi con qualche piccolo trucchetto. Sui social, ecco le curiose rivelazioni e i particolari metodi da lei (e non solo) utilizzati per sgonfiare la pancia dopo il parto.

“Mi prenderete per pazza se non lo avete già fatto. Ieri ho messo una storia per ridere della tipa che aveva 47mila fasce per il collo, doppio mento, lift viso, patch labbra e così via, tutto per le righe. Smanettando online ho trovato che una pratica molto popolare in America è l’olio di ricino”, ha raccontato alle sue seguaci la Salemi in alcune stories Instagram.

L’influencer ha spiegato: “Io lo conoscevo associato alla ricrescita dei capelli e ciglia. Ma ora ho scoperto anche questo: è un potentissimo, antinfiammatorio, anti dolore”.

I suoi trucchi: la patch ombelicale e non solo

Ma quindi anche la Salemi adotta questi trucchetti post parto per tornare in forma? La risposta è arrivata nelle stories successive della donna. La neo mamma si è mostrata, infatti, con una patch ombelicale che dovrebbe sgonfiare la pancia e diminuire significativamente il gonfiore addominale. Ma non solo. Anche alcuni polsini e una fascia da mettere appunto in pancia: “Io sono piena di dolori, grazie a una postura sbagliata. Poi ora il mio cinghialotto pensa già 5 chili e allattando ho dolori assurdi”, ha aggiunto spiegando quindi i suoi metodi.