Presto in tv con il programma The Couple, Ilary Blasi potrebbe contare nel cast del game show su una coppia di Uomini e Donne.

Sta facendo parlare per la strepitosa vacanza alle Maldive ma non solo. Ilary Blasi si prepara, infatti, a tornare in tv con il programma The Couple sul quale ci sono già diversi rumors e indiscrezioni. L’ultima riguarderebbe il cast ed in particolare una coppia nata a Uomini e Donne che potrebbe essere inserita nella trasmissione.

Ilary Blasi torna in tv con The Couple

Manca poco al ritorno sul piccolo schermo di Ilary Blasi che sarà al timone del nuovo programma The Couple. La conduttrice se la vedrà con un format particolare che potrebbe essere di grande interesse per il pubblico di Canale 5. Dai primi dettagli arrivati da Mediaset sullo show sappiamo che i protagonisti del gioco saranno “personaggi noti e persone comuni“.

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

Nello specifico, come annunciato da Mediaset ci saranno “vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti. Tutti rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere”.

Una coppia di Uomini e Donne nel programma?

Ancora mistero sui nomi di chi prenderà parte al programma ma ci sono già, come detto, i primi rumors. In questo senso, pare che una coppia nata a Uomini e Donne potrebbe prendere parte a The Couple. Si tratta di Brando e Raffaella che, in realtà, sono stati protagonisti di un tira e molla importante nelle ultime settimane.

L’indiscrezione è arrivata dal profilo dell’esperta di gossip Deianira Marzano che ipotizzato appunto la partecipazione dei due ragazzi alla trasmissione della Blasi. Dopo una separazione di qualche mese, di recente l’ex tronista e la sua compagna hanno annunciato il ritorno di fiamma. Chissà che proprio questo non li abbia spinti ad entrare nel cast di The Couple e mettersi ulteriormente alla prova. Staremo a vedere.