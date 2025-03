Protagonista a Pechino Express 2025, la modella Ivana Mrazova è stata “vittima” di un pesante malessere durante una prova.

Aveva fatto discutere per alcune confessioni in merito alle spese per la sua bellezza. Adesso Ivana Mrazova è tornata a far parlare di sé per la sua partecipazione a Pechino Express 2025 in coppia con Giaele De Donà. La ragazza, diventata famosa anche per la sua relazione, ora finita, con Luca Onestini, si è sentita male con una serie di conati di vomito dovuti ad una prova.

Ivana Mrazova a Pechino Express 2025

Protagonista a Pechino Express 2025, Ivana Mrazova si è trovata fin dalle prima battute del gioco a fare i conti con alcune situazioni complicate che l’hanno vista pure stare male. Lei stessa aveva raccontato in una recente intervista a Chi di avere diversi punti interrogativi in merito all’esperienza nella trasmissione e a quello che le sarebbe potuto accadere.

Ivana Mrazova – www.donnaglamour.it

“Non so bene a che cosa andrò incontro. Ogni tanto penso: ‘Non sopravviveremo mai’. Potete capire, due ragazze come noi, abituate… E poi gli zaini! Nessuno ti aiuta e devi portarli tu, e sono pesanti”, aveva detto a Chi la donna facendo appunto riferimento alle aspettative sul gioco.

Problemi con il tamilok: il video

Le parole della modella in quella intervista sembrano essere state profetiche. In particolare, la bella Ivana ha affrontato diverse difficoltà nel corso della prima puntata, tra cui quella di mangiare il tamilok, un mollusco di acqua salata che viene anche chiamato “verme del legno”. La ragazza non è stata in grado di mangiarlo: “Ma come faccio. Puzza di me**a”, ha detto prima di vomitare diverse volte.

Successivamente, arrivata all’interno di una casa di una donna, la Mrazova ha continuato a sentirsi male e ha persino vomitato nel giardino dell’abitazione. Le immagini di quanto accaduto sono subito diventate virali e hanno fatto capire come l’avventura per lei e per Giaele De Donà sarà piuttosto complicata.