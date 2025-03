“15 anni di differenza con mio marito?”: la risposta di Luisa Corna alle critiche

Spesso sotto la lente di ingrandimento per la sua storia d’amore con Stefano Giovino, Luisa Corna ha replicato alle critiche.

Già in passato aveva raccontato alcuni aspetti della sua vita privata, dal matrimonio all’essere “sparita” dalla tv. Adesso Luisa Corna è tornata alla cronaca per la sua partecipazione al San Marino Song Contest 2025 con tanto di possibilità di prendere parte all’Eurovision in Svizzera. Intervistata dal Corriere della Sera, la nota cantante e soubrette è intervenuta pure riguardo alla sua storia d’amore con Stefano Giovino, spesso criticata per la differenza d’età tra i due.

Luisa Corna e il San Marino Song Contest 2025

Intervistata dal Corriere della Sera, Luisa Corna ha prima di tutto commentato la sua partecipazione al San Marino Song Contest 2025 con tanto di possibilità, in caso di trionfo, di andare all’Eurovision in Svizzera. Sulla sua canzone ha detto: “È un pezzo che ho scritto insieme al mio produttore Riccardo Brizzi e Il Cile. Il giorno giusto è il giorno in cui ci si rende conto che si sta dentro una relazione che non riesce a maturare e a renderci felici. È doloroso quando arriva questo momento di consapevolezza, ma si fa fatica a lasciare andare il passato per aprirsi al futuro”.

Luisa Corna – www.donnaglamour.it

Sulla scelta di iscriversi al San Marino Song Contest: “In Italia oggi non ci sono tante casse di risonanza per far ascoltare la propria musica, ad eccezione del Festival di Sanremo. Con il mio produttore abbiamo provato a mandare al San Marino Song Contest la candidatura. Quando è arrivata la bella notizia dell’accettazione alla finale ho iniziato a prepararmi”.

La differenza d’età con il marito

Diversi i passaggi dell’intervista riguardo alla sua carriera e vita privata, compreso quello legato al marito Stefano Giovino e la loro differenza d’età: “Sono i soliti luoghi comuni. Li ignoro. Sono dell’idea che le cose che danno gioia vanno vissute”, ha detto. E su come i due si siano conosciuti: “Stiamo insieme da 11 anni e sposati l’anno scorso. Ci siamo incontrati per caso a Palazzolo sull’Oglio, a un evento della Croce Rossa. Lui era in servizio, io ero madrina dell’evento. Ci siamo trovati. Ora viviamo insieme a Livorno, prima a Brindisi. Da sagittario, mi piace cambiare casa. Vorrei continuare a vivere al mare”, ha detto ancora la Corna.